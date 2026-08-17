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    Besonders beachtet!

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    Steyr Motors Aktie deutlicher Kursrutsch - -17,02 % - 17.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Steyr Motors Aktie bisher Verluste von -17,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Steyr Motors Aktie.

    Besonders beachtet! - Steyr Motors Aktie deutlicher Kursrutsch - -17,02 % - 17.08.2026

    Steyr Motors ist ein führender Anbieter von kompakten Dieselmotoren, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, mit starker Präsenz im maritimen Sektor.

    Steyr Motors Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.08.2026

    Die Steyr Motors Aktie ist bisher um -17,02 % auf 27,60 gefallen. Das sind -5,66  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute bei der Steyr Motors Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Steyr Motors mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -28,22 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Steyr Motors Aktie damit um -20,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Steyr Motors eine negative Entwicklung von -25,22 % erlebt.

    Steyr Motors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,41 %
    1 Monat -16,76 %
    3 Monate -28,22 %
    1 Jahr -48,25 %
    Stand: 17.08.2026, 11:29 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Steyr Motors Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwarteten Kursverluste nach Gewinnwarnung und gekürzter Mittelfristprognose. Verzögerte internationale Defense-Projekte und bürokratische Abnahmeprozesse stellen die Werthaltigkeit des Auftragsbestands sowie die Ertragserwartungen bis 2027 infrage. Diskutiert werden eine schwache Bewertung, Kursziele unter 10 Euro beziehungsweise eine Seitwärtsphase zwischen 20 und 30 Euro sowie die anstehenden Halbjahreszahlen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Steyr Motors eingestellt.

    Zur Steyr Motors Diskussion

    Informationen zur Steyr Motors Aktie

    Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 143,10 Mio. € wert.

    EuroStoxx bleibt am Rekordhoch dicht dran


    An den europäischen Börsen ist die Stimmung zum Wochenstart überwiegend freundlich. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 blieb im frühen Montagshandel mit plus 0,33 Prozent auf 6.561 Punkten nur wenige Zähler unter seinem Rekordhoch aus der …

    Jetzt im Crash investieren?


    Die Steyr Motors-Aktie befindet sich seit drei Wochen in einem massiven Abwärtstrend und am Montagmorgen kracht der Kurs des österreichischen Motorenbauers um weitere -13% in die Tiefe. Was steht hinter dem starken Kurseinbruch und sollten Anleger gerade jetzt zugreifen? Alle Prognosen einkassiert Auslöser des heftigen Kursrutsches der Steyr Motors-Aktie zum Wochenauftakt ist die Rücknahme der […] The post Steyr Motors-Aktie -13%: Jetzt im Crash investieren? first appeared on sharedeals.de.

    Steyr Motors kappt Prognose und zieht Ziele für 2027 zurück


    Die Aktie von Steyr Motors stürzt heute Morgen ab: Aktuell sind es fast 12 Prozent Minus im Tradegate-Handel nach einer Gewinnwarnung. Der österreichische Konzern muss seine Wachstumspläne nach Verzögerungen bei internationalen Rüstungsprojekten …

    Steyr Motors Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Steyr Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Steyr Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Steyr Motors

    -18,40 %
    -20,70 %
    -17,06 %
    -28,48 %
    -48,44 %
    +77,85 %
    ISIN:AT0000A3FW25WKN:A40TC4
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