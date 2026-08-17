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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie überzeugt mit Kursplus - 17.08.2026

    Am 17.08.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um +0,94 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie überzeugt mit Kursplus - 17.08.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    SpaceX Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.08.2026

    Die SpaceX Aktie konnte bisher um +0,94 % auf 122,16 zulegen. Das sind +1,14  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SpaceX Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 122,16, mit einem Plus von +0,94 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl sich die SpaceX Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,54 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,59 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -6,54 % verloren.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,60 %
    1 Monat +11,59 %
    3 Monate -6,54 %
    1 Jahr -6,54 %
    Stand: 17.08.2026, 11:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe, teils als überzogen bewertete SpaceX-Bewertung und die Frage, ob das Unternehmen in die Bewertung hineinwachsen kann. Morgan Stanley und die Analystenmehrheit sehen weiteres Kurspotenzial bis 300 US-Dollar, während Kursrückgänge auf etwa 140–146 US-Dollar sowie mögliche Gewinnmitnahmen diskutiert werden. Im Fokus stehen zudem der 60-Mrd.-Dollar-Kauf von Anysphere per Aktientausch, mögliche Verwässerung und Sperrfristen, institutionelle Beteiligungen, der Pentagon-Auftrag und die Konkurrenz durch Anthropic.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 941,87 Mrd. € wert.

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    Neue Drohnen und Weltraum-Akrobatik? SpaceX, Power Metallic, Thales und Heidelberger Druck im Flugmodus!


    Die globale Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsindustrie erlebt derzeit einen beispiellosen technologischen Boom, der traditionelle Marktgesetze völlig verschwinden lässt. Von autonomen Systemen in der Stratosphäre bis hin zu revolutionären Trägerraketen …

    So schlagen sich die Wettbewerber von SpaceX

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,57 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,37 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,23 %. Northrop Grumman verliert -0,12 %

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    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    +0,79 %
    +5,60 %
    +11,59 %
    -23,76 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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