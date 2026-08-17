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    AKTIEN IM FOKUS

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    KI-Werte weiter begehrt nach Anthropic-Äußerungen

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Aktien erholen sich dank Anthropic-Wachstum
    • Anthropic meldet vierzehnfaches Umsatzwachstum
    • Siemens Energy und Chipwerte legen deutlich zu
    AKTIEN IM FOKUS - KI-Werte weiter begehrt nach Anthropic-Äußerungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung der Kurse von KI-Aktien geht am Montag im freundlichen Technologie-Sektor weiter. Am Markt hieß es, ein herausragendes Umsatzwachstum des KI-Plattformanbieters Anthropic dämme die im Juli noch eingepreisten Sorgen rund um den KI-Ausbau weiter ein. Die Geschäftszahlen bestärkten Anleger in der Einschätzung, dass die massiven Investitionen in diese Technologie sich auszahlen werden. Ein Sektor-Treiber waren zuletzt auch Hoffnungen auf eher stabile denn steigende Leitzinsen in den USA.

    Unter den Dax -Werten zeigte sich der Aufschwung vor allem beim Energietechnikkonzern Siemens Energy , dessen Aktien mit einem zweiprozentigen Anstieg das in der Vorwoche erreichte Hoch seit Anfang Juli wieder anpeilten. Die Kurse von Tech-Unternehmen entwickelten sich am Montag deutlich besser als der kaum bewegte Gesamtmarkt in Europa.

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    Für die Titel des Halbleiterkonzerns Infineon ging es um ein Prozent hoch. Im MDax legten Chip-Branchenausrüster wie Suss Microtec oder Aixtron um bis zu 1,8 Prozent zu. Der Waferhersteller Siltronic verbuchte einen Kursanstieg von 1,3 Prozent.

    Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete aus einem ihr vorliegenden Dokument, in dem Anthropic potenziellen Investoren vielversprechende Wachstumsinformationen an die Hand gibt. Demnach soll der Umsatz des Unternehmens, dass mit Claude eine der weltweit beliebtesten KI-Plattformen betreibt, im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mindestens das 14-fache gestiegen sein.

    In Asien waren die technologielastigen Börsen in Tokio und Hongkong am Montag auch mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. An der zuletzt besonders stark schwankenden Börse in Seoul wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. In New York zeichnet sich für den Leitindex Nasdaq 100 am Montag ein Plus von einem halben Prozent ab.

    Unter den US-Werten mit großer KI-Fantasie werden die Titel von Micron , Sandisk , Marvell Technology oder Intel vorbörslich relativ deutlich von 2,2 bis 4,8 Prozent höher gehandelt.

    Zum Thema wurde in der US-Tech-Branche auch, dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett im vergangenen Quartal Positionen beim Google -Mutterkonzern Alphabet aufgebaut hat. Dessen Papiere legten vorbörslich 0,7 Prozent zu./tih/ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 300,1 auf Tradegate (17. August 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +14,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 980,88 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +3,72 %/+87,28 % bedeutet.





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