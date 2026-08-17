Shopify Aktie fällt um -2,17 % - 17.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Shopify Aktie. Sie fällt um -2,17 % auf 130,50€. Die Talfahrt der Shopify Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 130,50€, mit einem Minus von -2,17 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Shopify Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +52,78 %.

Allein seit letzter Woche ist die Shopify Aktie damit um -1,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,48 %. Im Jahr 2026 gab es für Shopify bisher ein Minus von -3,97 %.

Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,96 % 1 Monat +21,48 % 3 Monate +52,78 % 1 Jahr +9,71 %

Informationen zur Shopify Aktie

Stand: 17.08.2026, 11:55 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,53 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adobe, Salesforce und Co.

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,16 %. Salesforce notiert im Minus, mit -1,23 %.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar