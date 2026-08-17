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    Besonders beachtet!

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    Ross Stores - Aktie verliert deutlich - 17.08.2026

    Am 17.08.2026 ist die Ross Stores Aktie, bisher, um -3,59 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ross Stores Aktie.

    Besonders beachtet! - Ross Stores - Aktie verliert deutlich - 17.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Ross Stores betreibt Off-Price-Einzelhandel (Ross Dress for Less, dd’s DISCOUNTS) mit Markenbekleidung, Heimtextilien und Deko zu reduzierten Preisen. Starke US-Marktstellung im Value-Segment, profitiert von preisbewussten Kunden. Hauptkonkurrenten: TJX (T.J. Maxx, Marshalls), Burlington. USP: fokussiertes Off-Price-Modell, große Filialdichte, ständig wechselndes Sortiment.

    Ross Stores Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.08.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,59 % verliert die Ross Stores Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Ross Stores in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,34 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Ross Stores Aktie damit um -9,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Ross Stores auf +37,62 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

    Ross Stores Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,32 %
    1 Monat -0,92 %
    3 Monate +15,34 %
    1 Jahr +68,57 %
    Stand: 17.08.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Ross Stores Aktie

    Es gibt 321 Mio. Ross Stores Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,44 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Ross Stores

    TJX Companies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Macy's notiert im Plus, mit +1,14 %.

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    Ob die Ross Stores Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ross Stores Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ross Stores

    -4,72 %
    -10,04 %
    -2,49 %
    +16,46 %
    +69,65 %
    +100,87 %
    +101,14 %
    +286,96 %
    +863,60 %
    ISIN:US7782961038WKN:870053
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