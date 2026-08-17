Ross Stores - Aktie verliert deutlich - 17.08.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,59 % verliert die Ross Stores Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Ross Stores betreibt Off-Price-Einzelhandel (Ross Dress for Less, dd’s DISCOUNTS) mit Markenbekleidung, Heimtextilien und Deko zu reduzierten Preisen. Starke US-Marktstellung im Value-Segment, profitiert von preisbewussten Kunden. Hauptkonkurrenten: TJX (T.J. Maxx, Marshalls), Burlington. USP: fokussiertes Off-Price-Modell, große Filialdichte, ständig wechselndes Sortiment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Ross Stores in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,34 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Ross Stores Aktie damit um -9,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Ross Stores auf +37,62 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

Ross Stores Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,32 % 1 Monat -0,92 % 3 Monate +15,34 % 1 Jahr +68,57 %

Informationen zur Ross Stores Aktie

Stand: 17.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 321 Mio. Ross Stores Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,44 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Ross Stores

TJX Companies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Macy's notiert im Plus, mit +1,14 %.

Ross Stores Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ross Stores Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ross Stores Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.