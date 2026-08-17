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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.08.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.08.26
    Foto: adobe.stock.com

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 17.08.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+1,26 %) genz vorne. Gefolgt von STOXX Global Select Dividend 100 Price Index (+0,12 %), STOXX Europe 600 Insurance Price Index (-0,24 %), STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (-0,09 %), Sandisk Corp (+4,20 %).

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    Short
    30.380,14€
    Basispreis
    39,30
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    × 6,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.531,15€
    Basispreis
    3,95
    Ask
    × 6,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Silber BD3AAC Long 18,57 3,02 Mio.
    Sandisk Corp BY1Y86 Long 1,35 751,60 Tsd.
    Silber PK3502 Long 5,55 299,11 Tsd.
    Space Exploration Technologies Corp VY6ZCG Long 2,09 220,00 Tsd.
    Dow Jones Industrial Average Excess Return DN1SNB Long 20,28 153,95 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Starbucks PK33KZ Long 2,75 45,45 Tsd.
    Deutsche Bank AG HS6GEX Long 3,11 33,45 Tsd.
    SAP SE HS3S4S Long 2,81 20,25 Tsd.
    DAX Performance PJ7A83 Short -14,41 13,75 Tsd.
    Hochtief DU94FY Long 3,90 13,65 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
    Bonus Garantie
    		BC0LVR 2,94 Mio.
    STOXX Europe 600 Insurance Price Index
    Bonus Garantie
    		GW8VY9 1,53 Mio.
    STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
    Classic
    		PM99WE 771,40 Tsd.
    Infineon Technologies AG
    Classic
    		PJ3YL1 642,54 Tsd.
    Commerzbank AG
    Cap
    		LB5ZXY 178,23 Tsd.
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    Autor
    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.08.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 17.08.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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