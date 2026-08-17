Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.08.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 17.08.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+1,26 %) genz vorne. Gefolgt von STOXX Global Select Dividend 100 Price Index (+0,12 %), STOXX Europe 600 Insurance Price Index (-0,24 %), STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (-0,09 %), Sandisk Corp (+4,20 %).
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Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|BD3AAC
|Long
|18,57
|3,02 Mio.
|Sandisk Corp
|BY1Y86
|Long
|1,35
|751,60 Tsd.
|Silber
|PK3502
|Long
|5,55
|299,11 Tsd.
|Space Exploration Technologies Corp
|VY6ZCG
|Long
|2,09
|220,00 Tsd.
|Dow Jones Industrial Average Excess Return
|DN1SNB
|Long
|20,28
|153,95 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Starbucks
|PK33KZ
|Long
|2,75
|45,45 Tsd.
|Deutsche Bank AG
|HS6GEX
|Long
|3,11
|33,45 Tsd.
|SAP SE
|HS3S4S
|Long
|2,81
|20,25 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7A83
|Short
|-14,41
|13,75 Tsd.
|Hochtief
|DU94FY
|Long
|3,90
|13,65 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Bonus Garantie
|BC0LVR
|2,94 Mio.
|STOXX Europe 600 Insurance Price Index
|
Bonus Garantie
|GW8VY9
|1,53 Mio.
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Classic
|PM99WE
|771,40 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|PJ3YL1
|642,54 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Cap
|LB5ZXY
|178,23 Tsd.
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