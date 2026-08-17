Aktien Frankfurt
Dax knapp unter seinem Rekordhoch kaum bewegt
- Dax bleibt nahe Rekordhoch trotz leichtem Rückgang
- Iran-Sorgen nehmen ab, JPMorgan bleibt optimistisch
- KI-Aktien, Salzgitter und OHB legen deutlich zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag in unmittelbarer Distanz zu seinem Rekordhoch gehalten. Dieses hatte er am Mittwoch mit knapp 26.574 Punkten erreicht, bevor leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent auf 26.420 Punkte nach, was aber nichts an seinem seit nunmehr vier Wochen in Folge positiven Lauf ändert.
Seither hat der Dax um sechseinhalb Prozent zugelegt und sein Jahresplus auf knapp acht Prozent ausgebaut. Seit dem Jahrestief im März - ausgelöst durch den Iran-Krieg und stark verteuerter Ölpreise - stieg er sogar um etwas mehr als 20 Prozent.
Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, hielt sich zur Mittagszeit bei 32.475 Zählern stabil.
Nach Monaten voller Sorge und Ungewissheit beunruhigte die verfahrene Lage im Iran-Krieg die Anleger zuletzt immer weniger. Und das, obwohl in dem für 60 Tage anberaumten Rahmenabkommen zur Klärung besonders umstrittener Themen wie etwa dem Umgang mit Irans Atomprogramm weiter keine Fortschritte erzielt wurden und dieses nun ausläuft. Stattdessen goss US-Präsident Donald Trump kurz vor dem Wochenende "Öl ins Feuer", als er die Übernahme der Straße von Hormus ankündigte. Der Iran stellte daraufhin die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.
Anlagestratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan blieb derweil generell optimistisch für die Aktienmärkte. Grund dafür sind die steigenden Unternehmensgewinne. Trotz der Indexrekorde sei die Positionierung der Anleger weiter alles andere als extrem, schrieb er. Die Marktbreite nehme zu, was heißt, dass die Anstiege nicht nur von wenigen starken Werten getragen würden.
Hinzu kommt, dass in den USA die jüngsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten die Sorgen vor steigenden Leitzinsen in den USA vorerst wieder in den Hintergrund haben treten lassen.
Unternehmensseitig blieb es am Montag ruhig. Im Dax erholte sich die Aktien mit KI-Bezug, wie etwa Siemens Energy und Infineon weiter und zählten mit plus 1,7 Prozent und 0,9 Prozent zu den Index-Favoriten. Dass der Umsatz des US-KI-Konzerns Anthropic im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um mindestens das Vierzehnfache gestiegen ist, sorgte für gute Stimmung.
Das Vonovia-Papier gab derweil um 1,6 Prozent nach und litt unter der Wiederaufnahme der Bewertung mit "Underperform" durch die französische Investmentbank Exane BNP.
Im MDax profitierte der Anteilsschein von Salzgitter mit plus 4,4 Prozent von einer Empfehlung der Bank of America. Die US-Bank sieht angesichts von Handelsschutzmaßnahmen durch die EU ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent für die Konsensschätzung zum operativen Konzernergebnis 2027.
Im SDax profitierte die dort erst seit Kurzem eingezogene Aktie von OHB mit plus 5,4 Prozent von Neuigkeiten zum europäischen Satellitennetzwerk. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen schreibt, hat sich das belgische Start-up Aerospacelab gegen Airbus durchgesetzt und den Auftrag für den Bau des Großteils der Satelliten für das geplante Netzwerk Iris2 erhalten.
Aus Deutschland sei OHB mit an Bord und werde sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer seien. Der Auftragswert hierfür liege wohl bei knapp einer Milliarde Euro, hieße es./ck/jha/
--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 215,2 auf Tradegate (17. August 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -0,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 81,57 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +2,32 %/+63,07 % bedeutet.
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DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:40 Uhr MESZ
US-Indizes folgen im Nachmittagsbriefing.
© MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Kerzen: eigene Darstellung auf Basis öffentlicher Xetra-OHLC
AUSGANGSLAGE
US-Verbraucherpreise Juli (12.08.2026, 14:30 MESZ, wallstreetONLINE Ist/Prognose/zuvor):
Headline YoY 3,4 / 3,4 / 3,5 · Kern YoY 2,5 / 2,5 / 2,6 · Headline MoM 0,1 / 0,1 / −0,4 · Kern MoM 0,2 / 0,2 / 0.
Der Print saß auf der Linie.
Der DAX markierte danach ein neues Xetra-Hoch bei 26.573,50 und schloss bei 26.331,07 (−0,23 Prozent). Eröffnung 26.452,00, Tief 26.313,58, Spanne 259,92 Punkte. Schluss bei 6,7 Prozent der Spanne — Abweisung, kein bestätigter Ausbruch.
Großes Bild nur Xetra-Kassa. Jahres-R1 26.740, Jahres-P 22.888, R2 28.760 (Traditional Jahr). Xetra-Schluss 12.08. 26.331,07 — Abstand zum Jahres-R1 rund 409 Punkte (≥ 400: eine Zeile). Das Tageshoch 26.573,50 lag nur rund 167 Punkte unter dem Jahres-R1; dort war das Magnetfeld eine Kappe. CFD-Werte gehören nicht in dieses Bild.
Heute, 13.08.2026, 14:30 MESZ: US-Erzeugerpreise Juli plus Erstanträge. Konsens laut öffentlichem Kalender: PPI YoY 4,9 % (zuvor 5,5 %), PPI MoM 0,2 % (zuvor −0,3 %), Kern-PPI YoY 4,2 % (zuvor 4,7 %), Kern-PPI MoM 0,3 % (zuvor 0,2 %), Erstanträge rund 202–203 Tsd. (zuvor 199 Tsd.). Ist-Werte erst, wenn der Kalender Actual zeigt.
10-Jahres-Rendite 12.08.2026 15:30 ET: 4,68 Prozent (Forbes). FRED DGS10 11.08.: 4,70 Prozent.
MARKEN MIT FORMEL
Floor-Pivots, Referenz die reguläre Xetra-Sitzung 12.08.2026.
H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
Pivot = (26.573,50 + 26.313,58 + 26.331,07) ÷ 3 = 26.406,05 ≈ 26.406
R1 = 2 × Pivot − Tief = 26.498,52 ≈ 26.499
S1 = 2 × Pivot − Hoch = 26.238,60 ≈ 26.239
R2 = Pivot + (Hoch − Tief) = 26.665,97 ≈ 26.666
S2 = Pivot − (Hoch − Tief) = 26.146,13 ≈ 26.146
R3 = Hoch + 2 × (Pivot − Tief) = 26.758,44 ≈ 26.758
Kerzen (eigene Darstellung):
Mo 10.08.: O 26.360,44 · H 26.441,91 · T 26.314,98 · C 26.323,88
Di 11.08.: O 26.378,00 · H 26.504,54 · T 26.245,57 · C 26.391,42
Mi 12.08.: O 26.452,00 · H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
EINSCHÄTZUNG
Aus meiner Sicht rechtfertigt weder der CPI-Konsens noch das neue Hoch einen Impuls ins Jahres-R1 26.740. Interessant wären eine Rückeroberung von 26.406 oder eine erneute Docht-Abweisung an 26.499/26.574. Unter 26.314 wäre S1 26.239 die nächste Kassa-Marke. Dow und Nasdaq kommen mit frischen US-Zahlen im Nachmittagsbild.
HINWEIS ZU DEN SETUPS
Drei DAX-Ideen. Kein Setup ohne den genannten Auslöser. Bestätigung erst nach abgeschlossenem 5-Minuten-Schluss. Nicht eröffnen 14:25–14:40 MESZ. Kerzen im Bild: eigene Darstellung.
QUELLEN
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/xetra-schluss-dax-schliesst-nach-rekordhoch-knapp-im-minus-15869623
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
https://www.wallstreet-online.de/
https://www.bls.gov/schedule/news_release/ppi.htm
https://www.investing.com/economic-calendar/ppi-734
https://www.forbes.com/advisor/investing/treasury-rates/
https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
DISCLAIMER
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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Stand: Mittwoch, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht
anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar
auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten
verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.
Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Dienstag, 11.08.2026:
Eroeffnung 26.378,00
Tageshoch (neues ATH) 26.504,54
Tagestief 26.245,57
Xetra-Schluss 26.391,42 (+0,26 %)
Handelsspanne 258,97 Punkte
Schluss in der Spanne 56,3 %
Quelle:
https://www.finanzen.net/index/dax/historisch
Das Tageshoch bei 26.504,54 ist neues Allzeit- und Jahreshoch. Der
bisherige Hoechststand lag bei 26.445,18 Punkten vom 07.08.2026.
Der DAX stieg damit erstmals ueber die Marke von 26.500 Punkten.
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte
aus, weil sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen oder
Indikationen statt Xetra-Kurse verwenden. Die oben genannten Werte
beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00 bis 17:30 Uhr.
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TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 11.08.2026.
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.504,54
Tief T = 26.245,57
Schluss C = 26.391,42
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.381
R1 = 2 × P − T = 26.515
R2 = P + (H − T) = 26.639
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.774
S1 = 2 × P − H = 26.256
S2 = P − (H − T) = 26.122
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.998
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet und mit den oben angegebenen
Ausgangsdaten nachrechenbar.
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JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE
Berechnet aus Hoch, Tief und Schluss des Handelsjahres 2025:
Hoch H = 24.888,0 · Tief T = 18.996,5 · Schluss C = 24.719,8
P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1
R1 = 2 × P − T = 26.739,7
R2 = P + (H − T) = 28.759,6
R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2
S1 = 2 × P − H = 20.848,2
S2 = P − (H − T) = 16.976,6
S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7
Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt 348,3 Punkte ueber dem
Dienstagsschluss. Jahres-Pivots bleiben zwoelf Monate unveraendert.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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ZUR TAGESKERZE VOM DIENSTAG
Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:
Koerper (Schluss minus Eroeffnung) 13,42 Pkt = 5 % der Spanne
Oberer Docht (Hoch minus Schluss) 113,12 Pkt = 44 % der Spanne
Unterer Docht (Eroeffnung minus Tief) 132,43 Pkt = 51 % der Spanne
Ein Koerper von 5 Prozent bei langen Dochten auf beiden Seiten
entspricht der Definition eines Long-Legged Doji.
Zum Vergleich die oberen Dochte der Vortage:
Donnerstag 06.08. 60 %
Freitag 07.08. 57 %
Montag 10.08. 64 %
Dienstag 11.08. 44 %
Die Handelsspannen:
Donnerstag 148 · Freitag 222 · Montag 127 · Dienstag 259 Punkte
Dass ich den Doji als Zeichen von Unentschlossenheit werte und nicht
als Umkehrsignal, ist meine persoenliche Einschaetzung.
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TERMINE AM MITTWOCH, 12.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Verbraucherpreise 7/26 (endgueltig)
Prognose +0,8 % gg Vm / +2,8 % gg Vj
10:00 Frankreich IEA Oel-Monatsbericht 8/26
14:30 USA VERBRAUCHERPREISE 7/26
Prognose +0,1 % gg Vm / +3,4 % gg Vj
zuvor −0,4 % gg Vm / +3,5 % gg Vj
Kernrate Prognose +0,2 % gg Vm / +2,5 % gg Vj
zuvor 0,0 % gg Vm / +2,6 % gg Vj
16:30 USA EIA-Oelbericht (Woche)
Unternehmen
07:00 E.ON HJ · Brenntag HJ · TUI Q3 · K+S HJ · Bilfinger Q2
07:00 TKMS Q3 · Wienerberger HJ · ABN Amro Q2
07:30 Hannover Rueck HJ · Bechtle HJ · Jenoptik HJ · Vestas Q2
07:30 Douglas Q3 · Indus Holding HJ
18:00 Freenet Q2 · 22:05 Cisco Systems Q4
Sonstige
10:00 Bundeskabinett, u. a. Reform der Nachrichtendienste
und Bafoeg-Reform
EU-Verpackungsverordnung (PPWR) tritt in Kraft
Quellen:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-12-august-2026-12100150
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69282752-tagesvorschau-mittwoch-12-august-015.htm
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WICHTIGER HINWEIS ZUR GUELTIGKEIT
Alle genannten Marken beruhen auf dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Die
US-Verbraucherpreise um 14:30 Uhr koennen sie kurzfristig ausser Kraft
setzen. Ich handle vor 14:45 Uhr nichts und warte die Reaktion ab.
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
- die Tendenzangabe 50 % / 50 %
- die erwartete Spanne 26.250 bis 26.520
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Deutung des Doji als Unentschlossenheit
- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste groessere Zielzone
- die Aussage, dass Marken erst ab 14:45 belastbar sind
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
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Stand: Dienstag, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht
anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar
auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten
verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.
Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Montag, 10.08.2026:
Eroeffnung 26.360,44
Tageshoch 26.441,91
Tagestief 26.314,98
Xetra-Schluss 26.323,88 (+0,02 %)
Handelsspanne 126,93 Punkte
Schluss in der Spanne 7,0 %
Quelle:
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/dax-handel-aktuell-dax-steigt-am-montagnachmittag-1036435918
Das Rekordhoch vom 07.08.2026 bei 26.445,18 Punkten wurde am Montag um
3,27 Punkte verfehlt.
Marktbericht:
https://www.onvista.de/news/2026/08-10-dax-schliesst-unveraendert-und-verpasst-knapp-neuen-rekord-41121301-19-26541530
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-bleibt-dicht-an-rekord-dran-12098455
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte
aus, da sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen. Die oben
genannten Werte beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00
bis 17:30 Uhr.
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TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 10.08.2026.
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.441,91
Tief T = 26.314,98
Schluss C = 26.323,88
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.360
R1 = 2 × P − T = 26.406
R2 = P + (H − T) = 26.487
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.532
S1 = 2 × P − H = 26.279
S2 = P − (H − T) = 26.233
S3 = T − 2 × (H − P) = 26.152
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NEU: JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE
Zusaetzlich zu den Tagesmarken nehme ich ab heute die Jahres-Pivots auf.
Sie werden einmal jaehrlich aus Hoch, Tief und Schluss des Vorjahres
berechnet und bleiben zwoelf Monate unveraendert.
Ausgangswerte aus dem Handelsjahr 2025:
Hoch H = 24.888,0
Tief T = 18.996,5
Schluss C = 24.719,8
Formeln und Ergebnisse (gleiche Floor-Trader-Formel):
P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1
R1 = 2 × P − T = 26.739,7
R2 = P + (H − T) = 28.759,6
R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2
S1 = 2 × P − H = 20.848,2
S2 = P − (H − T) = 16.976,6
S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7
Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt damit 415,8 Punkte ueber dem
Montagsschluss. Die Werte lassen sich mit den oben genannten
Ausgangsdaten nachrechnen.
Dass ich diese Marke fuer die naechste groessere Zielzone halte, ist
meine persoenliche Einschaetzung.
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ZUR TAGESKERZE VOM MONTAG
Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:
Koerper (Eroeffnung minus Schluss) 36,56 Pkt = 29 % der Spanne
Oberer Docht (Hoch minus Eroeffnung) 81,47 Pkt = 64 % der Spanne
Unterer Docht (Schluss minus Tief) 8,90 Pkt = 7 % der Spanne
Die oberen Dochte der vergangenen vier Handelstage:
Donnerstag 06.08. 60 %
Freitag 07.08. 57 %
Montag 10.08. 64 %
Dazu am 07.08. ein oberer Docht von 64 % im 4-Stunden-Chart.
Dass ich diese Haeufung fuer ein Warnsignal halte, ist meine
persoenliche Einschaetzung.
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TERMINE AM DIENSTAG, 11.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
06:30 Australien Zinsentscheid RBA (Prognose 4,35 %, zuvor 4,35 %)
14:15 USA ADP-Beschaeftigung
16:00 USA Wiederverkaeufe bestehender Haeuser 7/26
Prognose −1,0 % gg Vm, zuvor −2,4 %
Unternehmen
06:55 TAG Immobilien Q2 · 07:00 Atoss Software HJ
07:30 Salzgitter Q2 · Uniper Q2 · Jungheinrich Q2
08:00 Cancom Q2 · RTL Group HJ
Hinweis: In Japan bleibt die Boerse feiertagsbedingt geschlossen.
Quellen:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-11-august-2026-12098730
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69270918-tagesvorschau-dienstag-11-august-2026-015.htm
AUSBLICK
Mittwoch USA Verbraucherpreise 7/26 — Konsens 3,4 % nach 3,5 %
Donnerstag USA Erzeugerpreise 7/26
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
- die Tendenzangabe 45 % freundlich / 55 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.230 bis 26.450
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Bewertung der vier oberen Dochte als Warnsignal
- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste Zielzone
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay