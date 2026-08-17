Banyan Gold durchschneidet 13,03 g/t Au auf 14,2 m bei Powerline North, AurMac, Yukon, Kanada

VANCOUVER, BC, 17. August 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das „Unternehmen“ oder „Banyan“) (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold- ... – freut sich bekannt zu geben, dass es im nördlichen Teil der Lagerstätte „Powerline“ („Powerline“) eine sehr hochgradige Goldmineralisierung („Au“) durchbohrt hat, was das Potenzial unterstreicht, mineralisierte Bereiche aufzuwerten und den hochgradigen Kern der Lagerstätte „Powerline“ im Rahmen des AurMac-Projekts („AurMac“) im Yukon, Kanada, zu erweitern. Das Bohrloch AX-26-874 durchteufte 13,03 g/t Au auf 14,2 Metern, einschließlich 142,70 g/t Au auf 1,0 Meter, wodurch sich die hochgradige Mineralisierung in Richtung der weitgehend unerschlossenen Lücke zwischen den Lagerstätten „Powerline“ und „Airstrip“ erstreckt (Abbildung 1). Ein Großteil dieses Gebiets wird im Mineralressourcenmodell derzeit als nicht mineralisiert eingestuft. Die Ergebnisse sind Teil des laufenden Bohrprogramms 2026 von Banyan bei AurMac, das sich auf die Umwandlung von Ressourcen, die Erweiterung und die Abgrenzung höhergradiger mineralisierter Bereiche innerhalb und angrenzend an den aktuellen Ressourcenbereich konzentriert.

Highlights aus Powerline North:

AX-26-874 – 13,03 g/t Au auf 14,2 Metern („m“), (tatsächliche Mächtigkeit 90 % – 12,8 m)

darunter 18,10 g/t Au auf 1,5 m,

142,7 g/t Au auf 1,0 m,

sowie 12,77 g/t Au auf 1,2 m; und

0,80 g/t Au auf 54,5 m, einschließlich 6,39 g/t Au auf 1,5 m.

AX-26-832 – 1,17 g/t Au auf 11,2 m innerhalb von 0,57 g/t Au auf 26,1 m

darunter ein hochgradiger Abschnitt mit 7,40 g/t Au auf 1,0 m

AX-26-840 – 1,86 g/t Au auf 13,9 m,

einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 22,30 g/t Au auf 1,0 m; und

0,42 g/t Au auf 59,0 m, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 13,90 g/t Au auf 0,5 m

AX-26-871 – 1,42 g/t Au auf 13,5 m

darunter hochgradige Abschnitte mit 16,03 g/t Au auf 0,6 m, 4,07 g/t Au auf 0,4 m und 9,81 g/t Au auf 0,3 m

„Die in Bohrung AX-26-874 durchteufte Zone mit 13,03 g/t Au auf 14,2 Metern ist ein außergewöhnliches Ergebnis, wobei ihre Lage ebenso wichtig ist“, erklärte Tara Christie, Präsidentin und CEO. „Dieser Abschnitt erweitert die hochgradige Mineralisierung in die weitgehend unerschlossene Lücke zwischen Powerline und Airstrip, einem Gebiet, das im Ressourcenmodell derzeit als nicht mineralisiert eingestuft ist. Unser Programm für 2026 zielt nicht nur darauf ab, Ressourcen umzuwandeln, sondern auch diese hochgradigeren Bereiche zu identifizieren und das Potenzial zur Steigerung sowohl der enthaltenen Unzen als auch des Gesamtgehaltsprofils bei AurMac aufzuzeigen.“

Der hochgradige Abschnitt in AX-26-874 ist durch eine hohe Dichte an extensiven Quarzadern mit Bismutsulfosalzen, Arsenopyrit und Pyrit sowie zahlreichen Vorkommen von sichtbarem Gold gekennzeichnet. Der Abschnitt mit 142,70 g/t Au auf 1,0 m ist mit einer lokal brekziösen, extensiven Quarzader assoziiert, die grobkörnigen bis halbmassiven Arsenopyrit enthält (Abbildung 5).

Abbildung 1: Lageplan von AurMac, Yukon, Kanada. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher sind blau hervorgehoben (Abbildung 2). Ausstehende Ergebnisse sind grün markiert. Alle anderen Diamantbohrungen sind schwarz dargestellt. Die Lücken zwischen Airstrip und Powerline liegen innerhalb der konzeptionellen Grubengrenze, sind jedoch bis auf die beiden Bohrreihen im Zentrum und am östlichen Ende des Gebiets weitgehend unerschlossen.

Abbildung2 : Lageplan von Powerline North. Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Bohrlöcher unterstreichen das Potenzial zur Erweiterung und Abgrenzung neuer hochgradiger Zonen im Kernbereich von Powerline (Abbildungen 3 und 4). Die Bohrlöcher AX-26-832, -840, -845 und -850 wurden in einem Abwinkelungsbohrverfahren durchgeführt, um die Kontinuität der Mineralisierung unterhalb der Infrastruktur des Umspannwerks zu prüfen.

Abbildung 3: Querschnitt 467100mE von Powerline North bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die Mineralisierung bleibt in Aufwärtsrichtung in Richtung der weitgehend unerschlossenen Lücke zwischen den Lagerstätten „Airstrip“ und „Powerline“ sowie in der Tiefe offen. Der hochgradige Abschnitt in AX-26-874 (Abbildung 5) unterstreicht das Potenzial, mineralisierte Bereiche über das aktuelle Ressourcenmodell hinaus zu erweitern und zusätzliche Mineralisierungen in Gebieten zu identifizieren, die derzeit innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle als niedriggradig oder unmineralisiert eingeschätzt werden. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Bereiche begrenzt. Die Blöcke der Mineralressource sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Abbaugrenze von 3.500 US-Dollar/Unze Au werden in die MRE einbezogen.

Die lithologischen Domänen bei Powerline werden von metasedimentären Gesteinen unterschiedlicher Zusammensetzung dominiert, typischerweise Glimmer-Chlorit-Schiefer mit variierendem Kalkgehalt. Die in diesem Abschnitt dargestellten Domänen sind: CLSR_4 und 5 – Chlorit-Serizit-Schiefer; CSCH_1 und 3 – kalkhaltiger Schiefer; und sch_2 – heterogener Schiefer.

Abbildung 4: Querschnitt 466900mE von Powerline North bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind dem lithologischen Modell überlagert. Die mineralisierten Bereiche sind in Aufwärtsrichtung und in der Tiefe offen, was das Potenzial für eine Ausdehnung der mineralisierten Hülle in die Tiefe bietet. Das MRE-Blockmodell wird durch die mineralisierten Bereiche und die lithologischen Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke haben eine Größe von 10 m × 10 m × 5 m. In die MRE werden nur Blöcke einbezogen, die über dem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Au liegen und sich innerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze von 3.500 US-Dollar/Unze Au befinden.

Abbildung 5: Mineralisierte, durch Dehnung entstandene Quarzadern in metasedimentären Gesteinen im Gebiet „Powerline North“, aufgenommen aus dem Diamantbohrloch AX-26-874. Eine hohe Dichte an extensiven Quarzadern mit Bismutsulfosalzen, Arsenopyrit und Pyrit wurde im gesamten mineralisierten Abschnitt von 160,0 bis 174,2 m festgestellt, der über 14,2 m einen Gehalt von 13,03 g/t Au aufwies und mehrere Vorkommen sichtbarer Goldmineralisierung enthält (Abbildung 6). Lokal ist ein sehr hochgradiger Goldabschnitt von 142,70 g/t Au auf 1,0 m mit einer lokal brekziösen, extensiven Quarzader mit grobkörnigem bis halbmassivem Arsenopyrit assoziiert.

Abbildung 6: Sichtbare Goldvorkommen im Bohrloch AX-26-874: Oben links: Goldkörner, die mit Bismutsulfosalzen verwachsen sind – 39,4 m. Oben rechts: Goldkörner, die mit grobkörnigem Pyrit verwachsen sind – 39,5 m. Unten links: Goldkörner in einer extensiven Quarzader mit räumlich assoziierten Bismutsulfosalzen – 56,5 m. Unten rechts: Sichtbares Goldkorn, das mit halbmassivem Pyrit verwachsen ist – 39,6 m

Tabelle1 : Abschnitte aus „Powerline North“

BOHRLOCHNUMMER Tiefe ab Tiefe bis Au-Abschnitt (m) Au-Intervall (g/t) AX-26-832 92,8 118,9 26,1 0,57 einschließlich 92,8 104,0 11,2 1,17 einschließlich 103,0 104,0 1,0 7,40 AX-26-840 136,8 138,2 1,4 3,59 und 160,7 174,6 13,9 1,86 einschließlich 162,1 163,1 1,0 22,30 und einschließlich 173,9 174,6 0,7 2,76 und 197,9 201,2 3,3 0,81 und 217,1 276,1 59,0 0,42 einschließlich 217,1 225,9 8,8 0,70 und einschließlich 237,4 237,8 0,4 3,52 und einschließlich 240,6 241,1 0,5 13,90 und einschließlich 256,0 260,3 4,3 1,04 und einschließlich 273,1 274,6 1,5 1,40 AX-26-845 16,8 38,4 21,6 0,47 einschließlich 16,8 19,1 2,3 3,17 und 133,9 134,6 0,7 2,68 AX-26-850 27,0 108,9 81,9 0,35 einschließlich 54,6 92,1 37,5 0,52 einschließlich 54,6 55,4 0,8 5,35 und einschließlich 76,8 77,2 0,4 4,34 und 137,4 171,2 33,8 0,31 einschließlich 137,4 139,2 1,8 2,59 einschließlich 138,6 139,2 0,6 3,63 und einschließlich 155,0 156,1 1,1 1,22 und einschließlich 169,7 171,2 1,5 1,04 und 214,0 215,7 1,7 1,78 einschließlich 215,0 215,7 0,7 2,94 und 237,3 238,2 0,9 2,19 AX-26-871 9,6 11,1 1,5 1,26 und 26,9 42,2 15,3 0,90 einschließlich 31,1 38,2 7,1 1,41 einschließlich 31,1 31,4 0,3 7,44 und einschließlich 37,5 38,2 0,7 3,34 und 52,9 73,2 20,3 0,35 einschließlich 52,9 53,2 0,3 1,82 und einschließlich 56,0 56,9 0,9 1,37 und einschließlich 72,8 73,2 0,4 2,70 und 91,4 104,9 13,5 1,42 einschließlich 98,4 99,0 0,6 16,03 und einschließlich 101,2 101,6 0,4 4,07 und einschließlich 104,6 104,9 0,3 9,81 und 117,6 124,9 7,3 0,90 einschließlich 117,6 119,7 2,1 2,48 und 140,9 142,4 1,5 2,20 und 152,8 157,6 4,8 0,82 einschließlich 157,1 157,6 0,5 5,28 und 166,1 179,6 13,5 0,32 einschließlich 171,6 173,1 1,5 1,40 und 197,6 218,8 21,2 0,34 einschließlich 202,7 205,6 2,9 1,35 und 246,6 262,0 15,4 0,81 einschließlich 247,4 248,2 0,8 2,67 und einschließlich 261,1 262,0 0,9 9,02 AX-26-874 12,0 66,5 54,5 0,80 einschließlich 18,0 19,5 1,5 6,39 und einschließlich 39,3 39,6 0,3 4,36 und einschließlich 56,4 56,7 0,3 4,71 und 117,0 127,2 10,2 0,32 einschließlich 117,0 117,4 0,4 4,95 und einschließlich 126,8 127,2 0,4 2,51 und 160,0 174,2 14,2 13,03 einschließlich 160,0 161,5 1,5 18,10 und einschließlich 165,0 166,0 1,0 142,70 und einschließlich 173,0 174,2 1,2 12,77 einschließlich 173,0 173,3 0,3 20,29 und 231,2 231,5 0,3 2,22 und 239,2 268,6 29,4 0,24 einschließlich 249,2 250,4 1,2 1,50 und einschließlich 260,6 260,9 0,3 1,59

Hinweis: Die berechneten tatsächlichen Mächtigkeiten sind ungefähre Werte und variieren je nach Bohrloch; siehe Tabelle 2

Tabelle2 : Bohrkragen für Diamantbohrlöcher in dieser Veröffentlichung

Bohrloch-ID Ostkoordinate (m) Nordkoordinate (m) Höhe (m) Länge (m) Azimut Neigung Berechnete Breite (in Prozent) AX-26-832 466903 7083295 783 250,6 177 -60 55 AX-26-840 466856 7083329 780 291,1 120 -60 75 AX-26-845 466902 7083295 783 221,0 270 -50 60 AX-26-850 466870 7083169 781 300,2 89 -62 75 AX-26-871 467195 7083149 785 271,3 0 -59 90 AX-26-874 467107 7083122 782 300,2 357 -54 90

Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die berichteten Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren durchgeführt, einschließlich eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms („QA/QC“), das die Einbringung zertifizierter Referenzmaterialien, Feldduplikate und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter unabhängiger Analyselabore für alle Untersuchungen umfasste. Darüber hinaus wurden historische QA/QC-Daten und -Methoden zum AurMac-Projekt überprüft und sind im technischen Bericht zusammengefasst. Die qualifizierte Person stellte bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme fest.

In allen Bohrprogrammen von Banyan wurde ein robustes System aus Standardproben, Kernduplikaten und Grobproben eingeführt, das überwacht wurde, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorlagen. Alle Kontrollproben lagen innerhalb der für die Einhaltung der Datenqualitätsstandards erforderlichen Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte. Diese Kontrollproben machten etwa 10 % aller an die Analyselabore übermittelten Proben aus.

Alle Diamantbohrkerne wurden vom geologischen Personal von Banyan systematisch protokolliert und fotografiert. Alle Kernproben (HTW- und NTW-Durchmesser) wurden vor Ort in den Kernverarbeitungsanlagen von Banyan geteilt. Nach dem Teilen wurden die Hälfte der Proben wieder in die Kernkisten zurückgelegt, während die andere Hälfte der geteilten Proben in Polybeutel versiegelt und mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versehen wurde. Die Proben wurden von Mitarbeitern von Banyan oder einem dafür zuständigen Spediteur an das Vorbereitungslabor von Bureau Veritas in Whitehorse geliefert, wo sie aufbereitet und anschließend zum Analyselabor von Bureau Veritas in Vancouver, B.C., zur Pulverisierung und abschließenden chemischen Analyse versandt wurden.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Kernproben wurden von Bureau Veritas in Vancouver (B.C.) analysiert, wobei das Vier-Säuren-Aufschlussverfahren ICP-ES mit 35 Elementen (MA-300) oder ICP-ES/MS mit 59 Elementen (MA-250) verwendet wurde, ergänzt durch einen FA-450-Feuerprobe-Test mit 50 Gramm und AAS-Abschluss zur Goldbestimmung bei allen Proben. Proben mit Werten von >10 g/t Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA-550) erneut analysiert. Hochgradige Proben mit dokumentiertem Sichtgold werden zudem mittels Metall-Sieb-Feuerprobe (FS-652) analysiert. Proben mit einem Gehalt von >200 g/t Ag (MA250 oder MA300) wurden mittels Mehrsäureaufschluss und ICP-ES (MA370) analysiert. Wenn Proben einen Gehalt von >1.500 g/t Ag aufwiesen, wurden sie mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA550) analysiert. Proben mit Werten von > 10.000 g/t Ag wurden mittels Feuerprobe an einer 2-g-Probe (FA501) analysiert. Bureau Veritas ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor (SCC-Aktenzeichen 15895). Im Rahmen des Explorationsbohrprogramms 2026 wurde ein robustes System aus Standardproben, ¼-Kern-Duplikaten und Blindproben eingeführt, das überwacht wird, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt.Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

Bevorstehende Veranstaltungen

GCFF-Konferenz, Vancouver, 19. September 2026

Precious Metals Summit, Beaver Creek, 22.–25. September 2026 Unternehmenspräsentation: 23. September um 13:30 Uhr MDT

Denver Gold Forum, Colorado Springs, 27.–30. September 2026

The MoneyShow, Orlando, 5. bis 7. Oktober 2026

Über Banyan

Das AurMac-Projekt, das wichtigste Vermögenswert von Banyan, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation der Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten „Airstrip“ und „Powerline“. Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das AurMac-Projekt hat als Stichtag den 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold („Au“) (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle unten; gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer („km²“) große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo im Yukon entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 69-kV-Dreiphasen-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk sowie Mobilfunkabdeckung.

MRE-Tabelle: Durch Tagebaugruben begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen – AurMac-Projekt

Cutoff-Gehalt Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold (Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (M Unzen) Angezeigte MRE Airstrip 0,30 37,7 0,69 0,840 Powerline 0,30 129,5 0,67 2,799 Gesamt 0,30 167,3 0,68 3,639 Abgeleiteter MRE Airstrip 0,30 15,1 0,84 0,405 Powerline 0,30 252,1 0,57 4,580 Gesamt 0,30 267,2 0,58 4,985

Anmerkungen zur MRE-Tabelle:

Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026; der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist . Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltfaktoren, Genehmigungsverfahren, rechtliche Aspekte, Eigentumsverhältnisse, steuerliche Belange, gesellschaftspolitische Faktoren, Vermarktungsaspekte, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressource zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ ausgewiesen und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauböschungen. Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzen auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das „Hyland-Projekt“) im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimentgestein gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die MRE des Hyland-Projekts umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend („K“) Unzen („oz“) Gold („Au“) und 2,63 Millionen („M“) oz Silber („Ag“) (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 auf Sedar eingereichten technischen Bericht.

Banyan hält außerdem das Nitra-Goldprojekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Grassroots-Explorationsprojekte im Bergbaugebiet Mayo handelt, das an das AurMac-Goldprojekt angrenzt. Diese Liegenschaften liegen im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Lithologien, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stöcke. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

Banyan wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „BYN“ gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol „BYAGF“ notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) „Tara Christie“

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie

778 928 0556

tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria

604 312 5610

jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

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Die Banyan Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 1,108EUR auf Tradegate (17. August 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.

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