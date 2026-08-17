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    Eurokurs steigt über 1,16 US-Dollar - Höchster Stand seit Mitte Juni

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro steigt über 1,16 Dollar, höchster Stand seit Juni
    • Fed-Zinserwartungen sinken, Euro profitiert weiter
    • Helaba sieht für den Euro Spielraum bis 1,1630 Dollar
    Devisen - Eurokurs steigt über 1,16 US-Dollar - Höchster Stand seit Mitte Juni
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Vormittag legte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1614 Dollar zu. Dies ist der höchste Stand seit Mitte Juni. Zuletzt fiel der Euro aber etwas unter sein Tageshoch zurück und kostete 1,1601 Dollar.

    Der Anstieg des Euro in den vergangenen Wochen ist nach Einschätzung der Commerzbank vor allem auf die unterschiedlichen Zinserwartungen zurückzuführen. Vergleiche man die Markterwartungen an die US-Notenbank Fed mit denen an die anderen wichtigen Zentralbanken, zeige sich, dass die Markterwartungen an die US-Zentralbank seit der vergangenen Fed-Sitzung kontinuierlich zurückgenommen wurden. Dies sei für andere wichtige Industrienationen nicht der Fall.

    "Sollte sich die Tendenz der letzten zwei Wochen fortsetzen, dann sollte der Dollar auch wie von uns erwartet erneut unter Druck geraten", heißt es in einer Tagesvorschau. Die Prognosen der Commerzbank-Volkswirte, die noch immer von drei Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr ausgehen, sprechen laut Baur für einen weiteren Rückgang.

    Der Euro hatte vor dem Wochenende auch von schwachen Konjunkturdaten aus den USA profitiert. So waren die Einzelhandelsumsätze hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Volkswirte der Helaba sehen derzeit ein freundliches übergeordnetes Bild. Sie sehen für den Euro Raum bis zur 200-Tagelinie bei 1,1630 Dollar eröffnet./jsl/jkr/jha/





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