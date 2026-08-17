JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Das Russland-Geschäft des Lebensmittelherstellers könnte gefährdet sein, schrieb Celine Pannuti am Montag mit Verweis auf einen Bericht. Demnach hat das russische Unternehmen KS Logistika Präsident Wladimir Putin aufgefordert, fünf russische Nestle-Gesellschaften unter eine vorübergehende Verwaltung zu stellen. Die Neuigkeiten dürften laut Pannuti den Druck auf Nestle erhöhen, das Land zu verlassen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 84,61EUR auf Lang & Schwarz (17. August 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
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