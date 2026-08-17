JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach jüngsten Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Richard Vosser sah am Montag die starken Ergebnisse von SAFFRON als insgesamt ermutigend an. Die Einstellung der Behandlung mit Volrustomig in der Studie eVOLVE-Lung02 sei enttäuschend, doch sei diese Studie als risikoreich eingestuft gewesen. Vosser geht davon aus, dass die Konsensschätzungen moderat steigen werden./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 135EUR auf Tradegate (17. August 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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