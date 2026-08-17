JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach jüngsten Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Richard Vosser sah am Montag die starken Ergebnisse von SAFFRON als insgesamt ermutigend an. Die Einstellung der Behandlung mit Volrustomig in der Studie eVOLVE-Lung02 sei enttäuschend, doch sei diese Studie als risikoreich eingestuft gewesen. Vosser geht davon aus, dass die Konsensschätzungen moderat steigen werden./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:49 / BST
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Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 135EUR auf Tradegate (17. August 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
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