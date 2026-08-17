Telekom kauft Glasfaser-Power: Milliarden-Deal in Polen

Die Deutsche Telekom gab am Montag bekannt, dass sie sich mit Macquarie Asset Management auf den Kauf des polnischen Netzbetreibers Fiberhost und des Breitband- und TV-Anbieters Inea geeinigt hat. Der Preis beträgt 1 Milliarde Euro, wie Reuters berichtet. Die Transaktion stellt einen neuen Schritt in der Transformation der polnischen Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, T-Mobile Polska, von einem reinen Mobilfunkbetreiber zu einem vollständig konvergenten Telekommunikationsanbieter dar und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen durch die polnischen Wettbewerbsbehörden, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

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Fiberhost betreibt ein großflächiges Glasfasernetz in Polen und stellt seine Infrastruktur auch anderen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung. Inea wiederum bietet Endkunden unter anderem Breitbandanschlüsse und TV-Dienste an. Mit der Übernahme erhält T-Mobile Polska damit deutlich stärkeren Zugriff auf eigene Festnetzinfrastruktur. Bislang war die polnische Telekom-Tochter im Festnetzgeschäft stärker auf die Netze anderer Anbieter angewiesen. Der Zukauf soll es T-Mobile Polska ermöglichen, Mobilfunk, Glasfaser, Fernsehen und weitere Dienste künftig enger zu bündeln. Damit verschärft die Deutsche Telekom zugleich den Wettbewerb mit etablierten Anbietern wie Orange Polska und Polsat Plus.

Für den Gesamtkonzern ist der Kaufpreis von einer Milliarde Euro überschaubar. Strategisch ist die Transaktion für das Polen-Geschäft jedoch bedeutend: T-Mobile Polska entwickelt sich damit weiter von einem klassischen Mobilfunkanbieter zu einem integrierten Telekommunikationskonzern mit eigener Glasfaserbasis.

Ganz überraschend kommt die Übernahme nicht. Macquarie hatte bereits im Herbst 2025 einen Verkauf seines polnischen Glasfasergeschäfts mit Fiberhost und Inea vorbereitet. Damals wurde eine Bewertung von knapp einer Milliarde US-Dollar genannt.

Im Mai 2026 wurde zudem bekannt, dass T-Mobile Polska im Verkaufsprozess offenbar die einzige verbindliche Offerte abgegeben hatte. Die Deutsche Telekom galt damit schon seit Monaten als aussichtsreicher Käufer. Der nun vereinbarte Deal über eine Milliarde Euro ist deshalb eher der Abschluss eines länger laufenden Verkaufsprozesses als eine überraschende Übernahme.

Die Aktie von Deutsche Telekom ist am Montag (13:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,52 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 28,49 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 28,54EUR auf Tradegate (17. August 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.

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