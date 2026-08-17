Wassereintrübungen wegen Waldbrand

MONSCHAU (dpa-AFX) - In der Region Monschau kann es aktuell zu Eintrübungen des Trinkwassers kommen. Grund dafür sei die erhöhte Wasserentnahme zur Löschung des Feuers im Naturschutzgebiet Hohes Venn, wie der Wasserversorgungszweckverband Perlenbach mitteilte.

Die Eintrübungen seien jedoch gesundheitlich unbedenklich. Der Wasserversorger gehe davon aus, dass das Leitungsnetz bis Montagnachmittag wieder vollständig ausgespült sein werde.