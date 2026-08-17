Alzai Health Corp. gibt Marketingdienstleistungsvereinbarung bekannt

Toronto, Ontario / 17. August 2026 / IRW-Press / Alzai Health Corp. (TSXV: ALZI) (das „Unternehmen“ oder „ALZAI“) gibt bekannt, dass mit der Firma Euro Digital Media Ltd. („Euro Digital“) (Adresse: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, UK WC2H 9JQ) am 12. August 2026 eine Dienstleistungsvereinbarung unterzeichnet wurde, mit der Euro Digital vom Unternehmen mit der Erbringung von Digital-Marketing-Leistungen sowie Leistungen zur Steigerung der Marktpräsenz beauftragt wird.

Gemäß den Bedingungen der Dienstleistungsvereinbarung erstellt Euro Digital Kampagnen, Anzeigengruppen, Textanzeigen und Displayanzeigen, führt detaillierte Keyword-Recherchen durch, entwickelt und managt Remarketing-Kampagnen, optimiert Keyword-Sets dynamisch, übernimmt das laufende Gebotsmanagement, optimiert Keyword-Optionen, koordiniert sich mit Online-Werbetreibenden und -Vermarktern entsprechend den Online-Marketing-Zielen des Unternehmens, schaltet Displayanzeigen und erstellt Landingpages für Werbekampagnen (die „Dienstleistungen“).

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Euro Digital für die Leistungserbringung ein Honorar in Höhe von 425.000 USD zuzüglich der geltenden örtlichen Steuern zu zahlen. Die Leistungserbringung erfolgt voraussichtlich über einen Zeitraum von 12 Monaten nach TSX-Genehmigung (siehe unten) oder bis das entsprechende Budget aufgebraucht ist – je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Das Unternehmen wird Euro Digital die Erbringung der Marketingdienstleistungen nicht mit Wertpapieren vergüten. Soweit dem Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt bekannt ist, besitzen weder die Firma Euro Digital noch seine Principals Wertpapiere des Unternehmens und Euro Digital steht in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen. Die Dienstleistungsvereinbarung bedarf der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („TSXV-Genehmigung“).

Über Alzai Health Corp.

ALZAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das nicht-invasive, KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken anhand routinemäßig erhobener Gesundheitsdaten entwickelt. Die proprietäre Plattform des Unternehmens dient dazu, Personen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko bereits vor einer klinischen Diagnose zu ermitteln, wodurch frühzeitig Interventionen ermöglicht werden und verbesserte Behandlungsergebnisse im Sinne der Patienten erzielt werden. ALZAIs Technologie wurde anhand umfangreicher Daten aus dem Gesundheitswesen validiert und ist für die Integration in bestehende Gesundheitsinfrastrukturen wie elektronische Gesundheitsakten, Cloud-Umgebungen und unternehmensweite Gesundheitsplattformen vorgesehen.