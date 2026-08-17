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    13 Milliarden Euro Tilgung

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    Griechenland zündet den Schulden-Turbo: Jetzt droht Italien die Schmach

    Griechenland will noch in diesem Jahr rund 13 Milliarden Euro Schulden vorzeitig tilgen. Der einstige Krisenstaat könnte damit Italien den Vortritt als Europas Schulden-Spitzenreiter lassen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Griechenland tilgt 13 Milliarden Euro vorzeitig
    • Schuldenquote könnte unter Italiens Niveau fallen
    • Überschüsse und Reserven stützen Schuldentilgung
    • Report: Achtung, Korrektur!
    13 Milliarden Euro Tilgung - Griechenland zündet den Schulden-Turbo: Jetzt droht Italien die Schmach
    Foto: Soeren Stache - dpa

    Griechenland will seine Staatsschulden im Jahr 2026 deutlich schneller abbauen als bislang geplant. Die Regierung in Athen bereitet vorzeitige Rückzahlungen von rund 13 Milliarden Euro vor. Damit könnte die griechische Schuldenquote bereits zum Jahresende unter die Italiens fallen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Person.

    Das Paket umfasst rund 2,5 Milliarden Euro an Krediten aus dem Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus. Hinzu kommt eine Anleihe über 2,2 Milliarden Euro, die eigentlich erst 2027 fällig wird. Bis zum 31. Dezember will Griechenland zudem seinen Bestand an kurzfristigen Schatzwechseln um 1,2 Milliarden Euro reduzieren. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

    Athen setzt damit seinen beschleunigten Schuldenabbau fort. Bereits im Juni zahlte Griechenland Rettungskredite über 6,9 Milliarden Euro vorzeitig zurück. Hohe Haushaltsüberschüsse und umfangreiche Liquiditätsreserven geben der Regierung dafür Spielraum.

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    Auch die Wirtschaft entwickelt sich vergleichsweise stark. Griechenland dürfte seine Haushaltsziele in diesem Jahr erneut übertreffen. Der Primärüberschuss vor Zinszahlungen werde voraussichtlich höher ausfallen als geplant, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Haushaltsentwicklung vertraute Personen.

    Die griechische Schuldenagentur erwartet inzwischen, dass die Schuldenquote 2026 auf 137 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinkt. Zuvor hatte sie mit 138,2 Prozent gerechnet. Damit könnte Italien schon in wenigen Monaten Griechenland als am höchsten verschuldetes Land Europas ablösen. Die Europäische Kommission hatte diesen Wechsel bislang erst für das kommende Jahr erwartet.

    Premierminister Kyriakos Mitsotakis will Anfang September die kurzfristigen Prioritäten seiner Regierung und voraussichtlich einen Fahrplan bis 2030 vorstellen. Sollte der Haushalt die Erwartungen weiter übertreffen, könnten zusätzliche Entlastungen für Selbstständige und andere Bevölkerungsgruppen folgen.

    Die Regierung wolle dabei den finanzpolitischen Rahmen der Europäischen Kommission einhalten und ihre nach der Schuldenkrise zurückgewonnene Glaubwürdigkeit nicht gefährden. Ende des laufenden Jahres sollen die staatlichen Barreserven laut der Quelle weiterhin mehr als 30 Milliarden Euro betragen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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