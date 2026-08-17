Griechenland zündet den Schulden-Turbo: Jetzt droht Italien die Schmach

Das Paket umfasst rund 2,5 Milliarden Euro an Krediten aus dem Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus. Hinzu kommt eine Anleihe über 2,2 Milliarden Euro, die eigentlich erst 2027 fällig wird. Bis zum 31. Dezember will Griechenland zudem seinen Bestand an kurzfristigen Schatzwechseln um 1,2 Milliarden Euro reduzieren. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Griechenland will seine Staatsschulden im Jahr 2026 deutlich schneller abbauen als bislang geplant. Die Regierung in Athen bereitet vorzeitige Rückzahlungen von rund 13 Milliarden Euro vor. Damit könnte die griechische Schuldenquote bereits zum Jahresende unter die Italiens fallen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Person.

Athen setzt damit seinen beschleunigten Schuldenabbau fort. Bereits im Juni zahlte Griechenland Rettungskredite über 6,9 Milliarden Euro vorzeitig zurück. Hohe Haushaltsüberschüsse und umfangreiche Liquiditätsreserven geben der Regierung dafür Spielraum.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31. August 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Auch die Wirtschaft entwickelt sich vergleichsweise stark. Griechenland dürfte seine Haushaltsziele in diesem Jahr erneut übertreffen. Der Primärüberschuss vor Zinszahlungen werde voraussichtlich höher ausfallen als geplant, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Haushaltsentwicklung vertraute Personen.

Die griechische Schuldenagentur erwartet inzwischen, dass die Schuldenquote 2026 auf 137 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinkt. Zuvor hatte sie mit 138,2 Prozent gerechnet. Damit könnte Italien schon in wenigen Monaten Griechenland als am höchsten verschuldetes Land Europas ablösen. Die Europäische Kommission hatte diesen Wechsel bislang erst für das kommende Jahr erwartet.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis will Anfang September die kurzfristigen Prioritäten seiner Regierung und voraussichtlich einen Fahrplan bis 2030 vorstellen. Sollte der Haushalt die Erwartungen weiter übertreffen, könnten zusätzliche Entlastungen für Selbstständige und andere Bevölkerungsgruppen folgen.

Die Regierung wolle dabei den finanzpolitischen Rahmen der Europäischen Kommission einhalten und ihre nach der Schuldenkrise zurückgewonnene Glaubwürdigkeit nicht gefährden. Ende des laufenden Jahres sollen die staatlichen Barreserven laut der Quelle weiterhin mehr als 30 Milliarden Euro betragen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 1,159USD auf Forex (17. August 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!