Waldbrandbekämpfung braucht Top-Prio

MONSCHAU/HÜRTGENWALD (dpa-AFX) - Die Waldbrandbekämpfung muss aus Sicht der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft angesichts der Klimaveränderungen dauerhaft einen höheren Stellenwert bekommen. Es gebe Verbesserungsbedarf in vielen Punkten und brauche ein Gesamtkonzept, mahnte die Gewerkschaft.

Die Wald- und Vegetationsbrände zeigten deutlich, mit welchen enormen Herausforderungen - große Flächen, schwieriges Gelände, hohe Temperaturen und lang andauernde Einsatzlagen - die Einsatzkräfte konfrontiert seien. Aber: "Spezielle Ausstattung wie geländegängige Fahrzeuge, Löschrucksäcke, Pumpen oder Drohnen ist bislang nicht flächendeckend vorhanden, auch bei Ausbildung und Schutzausrüstung besteht Nachholbedarf", hieß es.