JEFFERIES stuft ING GROEP N.V. auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 28 auf 31 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen der niederländischen Banken hätten erneut die Stärke des heimischen Geschäftsumfelds bestätigt, schrieb Theo Massing in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bevorzuge strategisch aber weiterhin ABN Amro gegenüber ING als Wette auf die Dynamik im niederländischen Privatkundengeschäft./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:47 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 31,05EUR auf Tradegate (17. August 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Theo Massing

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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