ANALYSE-FLASH
UBS belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 68 Euro
- UBS belässt RWE weiterhin auf Buy mit Kursziel 68 Euro
- UBS sieht zweistellige Renditen bei CCGT-Auktionen
- Originalstudie am 14.08.2026 veröffentlicht
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska hält laut einer Einschätzung vom Freitag bei den bevorstehenden Auktionen für Gas- und-Dampf-Kombikraftwerke (CCGT) zweistellige Renditen für den Versorger für durchaus möglich./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 59,56 auf Tradegate (17. August 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,73 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 46,21 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +9,76 %/+21,58 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 68 Euro
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