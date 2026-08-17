ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Neutral' - Ziel 1350 Euro
- JPMorgan belässt Rheinmetall neutral bei 1350 Euro
- Starkes Quartal, doch mittelfristig Unsicherheit
- Perry bevorzugt Leonardo, CSG, Renk und Babcock
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien zwar stark gewesen, schrieb David Perry am Montag. Auf mittlere Sicht gebe es jedoch zunehmend Unsicherheiten. So deuteten die geänderten Prognosen der Düsseldorfer für den Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2026 sowie die Investitionsausgaben bis 2028 auf geringere Umsätze zwischen 2027 und 2030 hin als bisher erwartet - trotz des unveränderten Konzernziels für 2030. Perry wies darauf hin, dass seine unveränderten Ergebnisschätzungen bis 2030 um bis zu 17 Prozent unter dem Konsens lägen. Er bleibt bullisch für den europäischen Rüstungsbereich, bevorzugt aber Namen wie Leonardo, CSG, Renk, Babcock und Vincorion./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:56 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 1.219 auf Tradegate (17. August 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +7,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,36 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.464,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +5,76 %/+46,44 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1350 Euro
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eine weitere interessante Einschätzung…
interessant, sachlich…