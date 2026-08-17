JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Neutral' - Ziel 1350 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 1.219 auf Tradegate (17. August 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +7,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,36 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.464,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +5,76 %/+46,44 % bedeutet.