PATRIZIA Aktie heute im Minus (7,3250€) - 17.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PATRIZIA Aktie. Mit einer Performance von -3,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,13 %, geht es heute bei der PATRIZIA Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

PATRIZIA ist ein unabhängiger Immobilien-Investmentmanager mit Fokus auf Europa. Kernleistungen: Fonds- und Mandatsmanagement, Asset- und Portfolio-Management für institutionelle und private Anleger. Marktstellung: etablierter Mid-Cap-Player im europäischen Real-Asset-Segment. Wichtige Wettbewerber: DWS, Union Investment, CBRE IM, Savills IM. USP: starke Europa-Plattform, Wohnimmobilien-Expertise, breites Netzwerk lokaler Teams.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PATRIZIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,07 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die PATRIZIA Aktie damit um -1,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PATRIZIA auf -7,39 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

PATRIZIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,42 % 1 Monat +1,88 % 3 Monate +0,07 % 1 Jahr +0,60 %

Informationen zur PATRIZIA Aktie

Stand: 17.08.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 92 Mio. PATRIZIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 676,94 Mio.EUR € wert.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 17.08.2026 / 09:06 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 17.08.2026 / 09:06 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 17.08.2026 / 09:03 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von DWS Group und Co.

DWS Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %.

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Ob die PATRIZIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PATRIZIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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