Deutsche Telekom kauft in Polen Fiberhost und Inea von Macquarie
- Telekom übernimmt Fiberhost und Inea in Polen
- Der Deal bewertet beide Firmen mit einer Milliarde
- Fiberhost erreicht 1,4 Millionen Haushalte
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom verstärkt ihr Geschäft in Polen mit zwei Zukäufen. Der Dax -Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Montag mit dem Vermögensverwalter Macquarie auf die Übernahme von 100 Prozent an dem polnischen Open-Access-Festnetzbetreiber Fiberhost sowie des Anbieters von Breitband- und TV-Diensten Inea. Der Deal bewertet die beiden Unternehmen laut Mitteilung mit einem Unternehmenswert von insgesamt rund einer Milliarde Euro.
Das Geschäft ermögliche es T-Mobile Polska, sein 5G-Netz und Festnetz-Breitbandgeschäft in Polen zu erweitern: Das Glasfasernetz von Fiberhost erreicht den Angaben zufolge 1,4 Millionen Haushalte und Inea hat mehr als 300.000 Kunden./err/lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 28,43 auf Tradegate (17. August 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -1,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139,45 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +23,15 %/+40,75 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Vor allem hat TMUS und die beiden anderen US Carrier klargestellt, dass das JV an erster Stelle steht. Man wird alles tun um alternative Anbieter zu unterstützen. Niemand will sich nur von einem abhängig machen.
Tim Höttges ist clever genug um die Alternativen zu pushen, aber er wahrt den Schein, das mit Starlink alles normal läuft.
Und der Bau eines eigenen kompletten Netzes durch Starlink, das wirklich konkurrenzfähig wäre, ist doch mehr Bluff als wirklich realistisch. Das dauert erstens viel zu lange und würde ein enormes Investitionsvolumen bedeuten. Viel versprechen konnte Musk schon immer. Tesla hält sein Verkaufsvolumen auch nur noch(!) durch Dumpingpreise. Technologisch/Innovativ spielen die keine Rolle.
PS: Die ARP „Androhung“ zeigt Wirkung! Mit minimalen Aufwand ist die Volatilität eingedämmt. Man springt nicht höher als man muss. Ich bin gespannt wie das weitergeht.
Die Deutsche Telekom hat mit Starlink eine Vereinbarung geschlossen, nach der ab 2028 Satellite-to-Mobile in mehreren europäischen Ländern angeboten werden soll. Starlink soll dort die letzten Funklöcher schließen, insbesondere in Gebieten, in denen neue Funkmasten wegen Topografie, Naturschutz oder anderer Einschränkungen schwierig sind.
Die Telekom muss dann nicht für jedes abgelegene Tal einen teuren Funkmast bauen.
Funkmast + Glasfaser + Starlink = ein integriertes Netz.
Starlink ersetzt Mobilfunk nicht einfach
Heute ist Starlink Direct-to-Cell vor allem eine Ergänzung.
Die Deutsche Telekom selbst beschreibt Satellitennetzwerke deshalb als Ergänzung ihrer eigenen Infrastruktur.
Und Telekom-Chef Tim Höttges hat erst kürzlich sinngemäß darauf hingewiesen, dass Satellitentechnik beispielsweise nicht an Glasfaser herankommt, aber eine sehr interessante Ergänzung darstellt.
Die Deutsche Telekom hat mit Starlink eine Vereinbarung geschlossen, nach der ab 2028 Satellite-to-Mobile in mehreren europäischen Ländern angeboten werden soll. Starlink soll dort die letzten Funklöcher schließen, insbesondere in Gebieten, in denen neue Funkmasten wegen Topografie, Naturschutz oder anderer Einschränkungen schwierig sind.
Die Telekom muss dann nicht für jedes abgelegene Tal einen teuren Funkmast bauen.
Funkmast + Glasfaser + Starlink = ein integriertes Netz.
Starlink ersetzt Mobilfunk nicht einfach
Heute ist Starlink Direct-to-Cell vor allem eine Ergänzung.
Die Deutsche Telekom selbst beschreibt Satellitennetzwerke deshalb als Ergänzung ihrer eigenen Infrastruktur.
Und Telekom-Chef Tim Höttges hat erst kürzlich sinngemäß darauf hingewiesen, dass Satellitentechnik beispielsweise nicht an Glasfaser herankommt, aber eine sehr interessante Ergänzung darstellt.
Das ist entscheidend.
Für die nächsten 10 Jahre gilt in etwa folgendes
Stadt: Glasfaser + 5G/6G → Telekom
Land: Glasfaser + Mobilfunk → Telekom
Berg, Wald, Meer, Naturschutzgebiet: Telekom + Starlink