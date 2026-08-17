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    Deutsche Telekom kauft in Polen Fiberhost und Inea von Macquarie

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom übernimmt Fiberhost und Inea in Polen
    • Der Deal bewertet beide Firmen mit einer Milliarde
    • Fiberhost erreicht 1,4 Millionen Haushalte
    Deutsche Telekom kauft in Polen Fiberhost und Inea von Macquarie
    Foto: Deutsche Telekom

    BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom verstärkt ihr Geschäft in Polen mit zwei Zukäufen. Der Dax -Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Montag mit dem Vermögensverwalter Macquarie auf die Übernahme von 100 Prozent an dem polnischen Open-Access-Festnetzbetreiber Fiberhost sowie des Anbieters von Breitband- und TV-Diensten Inea. Der Deal bewertet die beiden Unternehmen laut Mitteilung mit einem Unternehmenswert von insgesamt rund einer Milliarde Euro.

    Das Geschäft ermögliche es T-Mobile Polska, sein 5G-Netz und Festnetz-Breitbandgeschäft in Polen zu erweitern: Das Glasfasernetz von Fiberhost erreicht den Angaben zufolge 1,4 Millionen Haushalte und Inea hat mehr als 300.000 Kunden./err/lew/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 28,43 auf Tradegate (17. August 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -1,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139,45 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +23,15 %/+40,75 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristig erwartete Kurserholung der Telekom-Aktie und einen möglichen Anstieg um etwa 3 %. Zugleich wird über die Auswirkungen der Starlink-Kooperation diskutiert: Während einige sie als sinnvolle Ergänzung und Kostenvorteil sehen, befürchten andere einen künftigen Angriff auf das Mobilfunkgeschäft. Aufmerksamkeit gilt außerdem dem langsamen Aktienrückkaufprogramm, möglichen Dividendenüberraschungen und T‑Mobiles Spektrumtransaktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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