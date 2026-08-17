Deutsche Telekom kauft in Polen Fiberhost und Inea von Macquarie

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 28,43 auf Tradegate (17. August 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -1,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139,45 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +23,15 %/+40,75 % bedeutet.