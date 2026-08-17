ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 400 Euro
- Jefferies belässt Ferrari auf Buy mit 400 Euro
- Monterey-Auktion bestätigt optimistische Einschätzung
- Ferrari gewinnt erfolgreich Neukunden für Klassiker
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Gute Verkaufsergebnisse bei einer Versteigerung von Luxusautos im kalifornischen Monterey bestätigten seine optimistische Einschätzung der Italiener, schrieb James Grzinic am Montag. Anders als im breiteren Luxussektor sei die Gewinnung von Neukunden mit Interesse an klassischen Modellen ein gut funktionierender Mechanismus bei Ferrari./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 363,5 auf Tradegate (17. August 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +1,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 64,25 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 415,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 384,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 490,00EUR was eine Bandbreite von +5,95 %/+35,19 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 400 Euro
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Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
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Mit Batterien ist kein niedriger Sportwagen möglich, da sehen die Steckerautos auch aus wie fahrende Wandschränke. Das ist aus meiner Sicht ein generelles Problem von Ferrari.
So schlimm ist die Ferrari-Aktie nun auch nicht, wie sie einige hier schlechtreden.