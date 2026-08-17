Jefferies belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 400 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 363,5 auf Tradegate (17. August 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +1,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 64,25 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 415,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 384,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 490,00EUR was eine Bandbreite von +5,95 %/+35,19 % bedeutet.