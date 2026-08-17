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    Samara Asset Group: Wichtige Bekanntmachung nach EU-Verordnung

    Samara Asset Group plc setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und meldet neue Transaktionen, die Einblick in Umfang, Timing und Abwicklung der jüngsten Rückkäufe geben.

    Samara Asset Group: Wichtige Bekanntmachung nach EU-Verordnung
    Foto: adobe.stock.com
    • Samara Asset Group plc veröffentlichte am 17. August 2026 die 47. Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkauf gemäß EU-Marktmissbrauchsverordnung.
    • Im Zeitraum vom 10. bis einschließlich 14. August 2026 wurden laut Mitteilung insgesamt 132 eigene Aktien zurückgekauft.
    • Laut Tagestabelle erfolgten die Rückkäufe am 13. und 14. August 2026 mit jeweils 39 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 2,20 Euro und einem Volumen von jeweils 85,80 Euro; vom 10. bis 12. August wurden keine Aktien erworben.
    • Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 18. September 2025 wurden bis einschließlich 14. August 2026 insgesamt 493.610 Aktien erworben.
    • Der Aktienrückkauf wurde durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse durchgeführt.
    • Einzelheiten zu den Transaktionen und den täglichen Handelsvolumina sind auf der Unternehmenswebsite https://www.samara-ag.com veröffentlicht.

    Der Kurs von Samara Asset Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,37 % im Minus.


    Samara Asset Group

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    ISIN:MT0001770107WKN:A2JDEW
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