PUMA Aktie heute im Minus - 17.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Sie fällt um -1,92 % auf 26,11€. Der Kursrückgang der PUMA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,92 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PUMA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,68 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die PUMA Aktie damit um -3,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,09 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PUMA +19,79 % gewonnen.

PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,15 % 1 Monat -10,09 % 3 Monate +1,68 % 1 Jahr +53,58 %

Informationen zur PUMA Aktie

Stand: 17.08.2026, 13:19 Uhr

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), Under Armour Registered (A) und Co.

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,67 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,54 %. VF notiert im Plus, mit +1,40 %. adidas verliert -1,49 %

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Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.