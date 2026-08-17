Eutelsat Communications Aktie heute im Minus - 17.08.2026

Die Eutelsat Communications Aktie ist bisher um -2,41 % auf 2,1070€ gefallen. Das sind -0,0520 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,1070€, mit einem Minus von -2,41 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Eutelsat Communications Verluste von -20,95 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +6,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,08 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +30,38 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,68 % 1 Monat +4,08 % 3 Monate -20,95 % 1 Jahr -28,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.08.2026, 13:20 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den schwachen Kursverlauf und die wichtige Marke von 2,20 Euro. Anleger bezweifeln, dass Eutelsat angesichts hoher Investitionen und Verbindlichkeiten kurzfristig einen positiven EBIT erzielt. Für 2028/29 werden 1,5–1,7 Mrd. Euro Umsatz und rund 65 % EBITDA-Marge genannt. Der Iris2-Auftrag an Aerospacelab wird hinsichtlich Kosten, Risiken und möglicher Ertragschancen für Eutelsat bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,49 Mrd. € wert.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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