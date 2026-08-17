GOLDMAN SACHS stuft Talanx AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Talanx von 137 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den jüngsten Quartalsbericht an. Dabei setzt er für das Geschäft mit Primärversicherungen eine höhere Bewertung an, lässt aber den Wertansatz der Hannover Rück unverändert./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 11:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 11:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 119,5EUR auf Tradegate (17. August 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Andrew Baker
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 141
Kursziel alt: 137
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Baker
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 141
Kursziel alt: 137
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