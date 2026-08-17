GOLDMAN SACHS stuft Talanx AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Talanx von 137 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den jüngsten Quartalsbericht an. Dabei setzt er für das Geschäft mit Primärversicherungen eine höhere Bewertung an, lässt aber den Wertansatz der Hannover Rück unverändert./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 11:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 119,5EUR auf Tradegate (17. August 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Baker

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 141

Kursziel alt: 137

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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