GOLDMAN SACHS stuft Safran auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 370 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Er hält die Aussichten im Geschäft mit Luft- und Raumfahrtantrieben sowie im Rüstungsbereich für noch besser als bisher./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 10:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 361,9EUR auf Tradegate (17. August 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sam Burgess

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 390

Kursziel alt: 370

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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