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    Terra Clean Energy Corp. berichtet über Erhalt der Arbeitsgenehmigungen für das Uranbergbauprojekt Marysvale in Utah

    Terra Clean Energy Corp. berichtet über Erhalt der Arbeitsgenehmigungen für das Uranbergbauprojekt Marysvale in Utah
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver B.C., 17. August 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) berichtet, dass es vom Utah Department of Natural Resources Division of Oil, Gas and Mining die erforderlichen Genehmigungen für den Beginn seiner geplanten Explorationsarbeiten auf dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Uranbergbauprojekt Marysvale in Marysvale im US-Bundesstaat Utah erhalten hat.

     

    Das genehmigte Arbeitsprogramm ermöglicht den Bau von fünf Bohrplattformen, um ein geplantes Diamantkernbohrprogramm und den Aushub von sieben Explorationsschürfgräben zu unterstützen, die die bekannten uranhaltigen Aufschlüsse freilegen und untersuchen sollen. Das Programm ist ein wichtiger Meilenstein, wenn das Unternehmen dieses aufregende, ehemals produzierende Uranprojekt vorantreibt.

     

    Durch das Schürfgrabungsprogramm wird Terras technisches Team mineralisierte Strukturen kartieren und beproben können, historische geologische Interpretationen überprüfen und Bohrziele vor dem geplanten Diamantkernbohrprogramm in diesem Herbst genauer definieren können. Die fünf genehmigten Bohrplattformen wurden strategisch positioniert, um vorrangige Uranziele zu testen, die durch historische Explorationsarbeiten, kürzliche geologische Modellierung und die abgeschlossenen radiometrischen und photogrammetrischen Untersuchungen des Unternehmens identifiziert wurden.

     

    „Der Erhalt dieser Genehmigungen ist für Terra eine wichtige Errungenschaft. Dadurch kann das Unternehmen seinen Zeitplan für das geplante Explorationsprogramm einhalten“, sagte Greg Cameron, Chief Executive Officer von Terra. „Unser Team hat im letzten Jahr umfangreiche technische Arbeiten durchgeführt, darunter die Zusammenstellung und Digitalisierung historischer Daten, die Erstellung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts und die Konstruktion eines umfangreichen geologischen 3D-Modells. Wir freuen uns jetzt auf den Beginn der Feldarbeiten, die das Uranbergbauprojekt Marysvale zu den Bohrungen voranbringen werden.“

     

    Das Unternehmen geht davon aus, dass die Feldteams im September mobilisiert werden, sobald beim BLM eine geringe Bürgschaft für die Renaturierung nach den Feldarbeiten hinterlegt wurde. Zuerst sollen Schürfgräben gezogen werden, danach die Bohrplattformen vorbereitet und das erste Diamantbohrprogramm durchgeführt werden. Die Ergebnisse aus dem Schürfgrabungsprogramm werden in den abschließenden Prozess zur Festlegung der Bohrziele integriert.

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