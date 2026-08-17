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    ZenaTech erwartet Wettbewerbsvorteile für ZenaDrone, da die USA Zölle von bis zu 100 % auf importierte Drohnen und Bauteile erheben

    ZenaTech erwartet Wettbewerbsvorteile für ZenaDrone, da die USA Zölle von bis zu 100 % auf importierte Drohnen und Bauteile erheben
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Eine Proklamation des US-Präsidenten begünstigt ZenaDrones inländischen Fertigungsbetrieb sowie seine vertikal integrierte Lieferkette in Taiwan und festigt damit das Standbein des Unternehmens im Verteidigungsmarkt der USA

     

    Vancouver, British Columbia, (17. August 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass eine am 13. August 2026 unterzeichnete Proklamation des US-Präsidenten zur Einführung von Zöllen gemäß Section 232 auf importierte Drohnen und Bauteile die Wettbewerbsposition der Tochtergesellschaft ZenaDrone, die in den Vereinigten Staaten Drohnen entwickelt und herstellt, stärken könnte.

     

    Zu den Zielen der Proklamation zählen die nationale Sicherheit und die Verringerung der Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von ausländischen Drohnenherstellern und Lieferketten sowie der rasche Aufbau heimischer Kapazitäten für die Herstellung von Drohnen. Die neue Richtlinie ist eine Bestätigung für ZenaTechs Strategie der vertikalen Integration zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan, da damit nun dem Ausbau der heimischen Produktion und der Lieferketten mit vertrauenswürdigen Ländern explizit der Vorrang eingeräumt wird. Zölle von bis zu 100 % auf importierte Drohnen und essenzielle Bauteile könnten ZenaDrone einen klaren Wettbewerbsvorteil im US-Verteidigungssektor verschaffen, da das Unternehmen NDAA-konforme, sichere und im Inland hergestellte Drohnen sowie Counter-UAS-Lösungen zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme anbieten kann.

     

    „Jahrelang hat die Drohnenindustrie diejenigen belohnt, die am kostengünstigsten im Ausland produzieren konnten. Dadurch ist eine Lieferkette entstanden, die heute als Schwachstelle für die nationale Sicherheit gilt. Wir haben uns anders entschieden und unsere Drohnenfertigung in den Vereinigten Staaten aufgebaut bzw. über unsere Aktivitäten in Taiwan eine vertikal integrierte, NDAA-konforme Lieferkette entwickelt. Wir haben fest daran geglaubt, dass Kunden aus dem Verteidigungssektor und der kritischen Infrastruktur zunehmend sichere und vertrauenswürdige Lieferketten fordern werden“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Die neuen Zölle gemäß Section 232 bestärken uns in unserer strategischen Ausrichtung und könnten ZenaDrones Wettbewerbsposition im US-Verteidigungsmarkt deutlich stärken, insbesondere was unsere größeren Verteidigungsplattformen, die Drohne ZD 1000 und unser Counter-UAS-Abwehrsystem, betrifft. Wir sind überzeugt, dass diese politische Kursänderung unsere Investitionen in die US-Fertigung und in die vertikale Integration bestätigt, und werden uns umgehend mit dem Onshoring-Programm des US-Handelsministeriums befassen, um Möglichkeiten für den weiteren Ausbau der inländischen Fertigungskapazitäten zu sondieren und auf die steigende Nachfrage aus Wirtschaft und öffentlichem Sektor zu reagieren.“

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