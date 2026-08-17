Frequentis überrascht beim Halbjahresgewinn

Der hohe Investitionsbedarf für sicherheitskritische Infrastruktur beschert dem Wiener Unternehmen ein starkes erstes Halbjahr. Besonders positiv fällt ins Gewicht, dass es Frequentis geschafft hat, sein Wachstum schneller auf Profitabilität umzuhebeln. Die Börsen reagieren auf Zahlen und Ausblick positiv.

Mit seinem detaillierten Zahlenwerk für das erste Halbjahr hat Frequentis die positive Tendenz der vorläufigen Zahlen untermauert. Der österreichische Entwickler von High-Tech-Systemen für den Flugverkehr und für sicherheitskritische Bereiche hat bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Der Gesamtumsatz legte um 44,8 Prozent auf 342,9 Millionen Euro zu. Zugleich drehte das operative Ergebnis auf EBIT-Basis von minus 4,3 Millionen. Euro in den grünen Bereich und erreichte 15,6 Millionen Euro.

Aufgrund der saisonalen Effekte dreht das Ergebnis bei Frequentis in der Regel erst im zweiten Halbjahr in die schwarzen Zahlen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden etliche Meilensteine anders als ursprünglich erwartet früher umsatz- und ergebniswirksam. Darüber hinaus profitierte Frequentis vom hohen Auftragsstand zum Jahresende 2025 und dem anhaltend starken Auftragseingang. Finanziell hat sich Frequentis weiter verbessert: Das Nettoguthaben stieg auf 107,4 Millionen Euro und die Eigenkapitalquote hielt sich bei 38,1 Prozent.

Der Erfolg hat verschiedene Väter

Das Umsatzwachstum und die Profitabilität kamen nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Norbert Haslacher aus verschiedenen Regionen, unter anderem Amerikas und Europa. „Neben anderen Projekten hat auch die schneller als geplante Produktion von 15.000 APC￼Gateways für das Modernisierungsprogramm der Bundesluftfahrtbehörde FAA in den USA dazu beigetragen.“ Diese Converter spielen eine wichtige Rolle bei der Migration von Funk- und Sprachkommunikationssystemen von TDM- zu IP-basierten Technologien.

Überhaupt hatte der mit rund 77 Prozent Umsatzanteil größere Geschäftsbereich Air Traffic Management (ATM) einen großen Anteil am überraschend starken Ergebnis. Verglichen mit dem Vorjahr steigerte das Segment ATM den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 59,4 Prozent auf 263,4 Millionen Euro. Das EBIT drehte in die Gewinnzone und erreichte 18,9 Millionen Euro.