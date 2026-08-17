Goldman hebt Ziel für Talanx auf 141 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 119,6 auf Tradegate (17. August 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +3,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 30,91 Mrd..

Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +4,52 %/+36,29 % bedeutet.