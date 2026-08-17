ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Talanx auf 141 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Talanx-Kursziel auf 141 Euro
- Einstufung bleibt auf Buy nach dem Quartalsbericht
- Hannover-Rück-Wertansatz bleibt weiterhin unverändert
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Talanx von 137 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den jüngsten Quartalsbericht an. Dabei setzt er für das Geschäft mit Primärversicherungen eine höhere Bewertung an, lässt aber den Wertansatz der Hannover Rück unverändert./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 11:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 119,6 auf Tradegate (17. August 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +3,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 30,91 Mrd..
Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +4,52 %/+36,29 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 141 Euro
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Community Beiträge zu Talanx - TLX100 - DE000TLX1005
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2026-07-08 Talanx fallen - Großaktionär platziert 4,3 Millionen Papiere
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-fallen-grossaktionaer-platziert-4-3-millionen-papiere-ce7f5ed8de8ff627
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Aktienplatzierung durch einen großen Anteilseigner hat die Papiere des Versicherers Talanx am Mittwochmorgen belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Anteilsscheine zuletzt für 112,20 Euro den Besitzer, und damit für 3,1 Prozent weniger als tags zuvor zum Xetra-Schluss. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen, nachdem sie sich seit Anfang Juni deutlich erholt hatten.
Der japanische Branchenkollege Meiji Yasuda Life bot 4,3 Millionen Aktien für 110,70 Euro bis Marktpreis, also dem Schlusskurs, an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente am Vorabend berichtet hatte. Ihren Daten zufolge hielten die Japaner einen Anteil von 1,68 Prozent an Talanx. Verkauft hat Meiji Yasuda Life die Talanx-Aktien in einem beschleunigten Verfahren dann laut einem Händler zu 110,70 Euro./mis/stk
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3,60 € Dividende und Umwandlung in SE.
Neue Aussage:
Für das Geschäftsjahr 2026 strebt der Vorstand eine Dividende von mehr (!) als 4 Euro je Aktie an.
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1d06d508-044c-4cbd-a311-443c6e9e4d7a