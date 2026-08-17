Börsen Update Europa - 17.08. - FTSE Athex 20 stark +1,21 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.464,91 PKT und fällt um -0,19 %. Top-Werte: K+S +2,72 %, Aurubis +1,97 %, Deutz +1,96 % Flop-Werte: Aroundtown -2,79 %, TKMS -2,58 %, PUMA -2,53 %

Der DAX bewegt sich bei 26.447,65 PKT und fällt um -0,05 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,56 %, Rheinmetall +1,59 %, Deutsche Boerse +1,39 % Flop-Werte: Zalando -3,64 %, Henkel VZ -1,97 %, Vonovia -1,84 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.095,05 PKT und verliert bisher -0,40 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +1,86 %, Nordex +1,56 %, SILTRONIC AG +1,34 %

Flop-Werte: CANCOM SE -3,24 %, Evotec -2,85 %, United Internet -1,99 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.555,84 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: argenx +10,90 %, Siemens Energy +2,56 %, Rheinmetall +1,59 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,84 %, Adyen Parts Sociales -2,33 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,16 %

Der AT 20 steht bei 6.730,90 PKT und verliert bisher -0,08 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,73 %, OMV +0,57 %, Erste Group Bank +0,45 %

Flop-Werte: Wienerberger -3,45 %, voestalpine -2,45 %, Lenzing -1,30 %

Der CH 20 steht aktuell (13:59:48) bei 14.331,82 PKT und fällt um -0,50 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,04 %, ABB +0,88 %, Swiss Re +0,68 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,85 %, Nestle -2,04 %, Geberit -2,02 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.623,46 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,31 %, Schneider Electric +1,17 %, Euronext +1,10 %

Flop-Werte: Kering -3,12 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,84 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,16 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.275,37 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: SKF (B) +1,22 %, ABB +0,88 %, Sandvik +0,55 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -2,41 %, Getinge (B) -1,01 %, Telia Company -0,94 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.670,00 PKT und gewinnt bisher +1,21 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,23 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,23 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,43 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,21 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,76 %, Piraeus Port Authority -0,12 %