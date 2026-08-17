JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 628,7EUR auf Lang & Schwarz (17. August 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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