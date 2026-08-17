Northern Discovery Metals kündigt Explorationsprogramm zur Verfeinerung von Zielen auf dem Konzessionsgebiet Vent an

17. August 2026 / Calgary, Alberta / IRW-Press / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) („Northern Discovery“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, ein gezieltes Anschlussexplorationsprogramm auf dem Kupferkonzessionsgebiet Vent in der Alberni Mining Division auf Vancouver Island in British Columbia zu absolvieren.

Die Feldaktivitäten sind für September 2026 geplant und werden voraussichtlich geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und gezielte Probenahmen an der Oberfläche in vorrangigen Bereichen auf dem Konzessionsgebiet umfassen. Mit diesen Arbeiten soll geprüft werden, ob die hydrothermale Mineralisierung bei Vent innerhalb des alterierten Vulkangesteins Karmutsen unweit der jurassischen Island Intrusion strukturell kontrolliert ist und ob die Kupfer- und Molybdänergebnisse in räumlichem Zusammenhang stehen und mit den kartierten Strukturen, Intrusionskontakten sowie der Alterations- und Gangbildung verbunden sind, anstatt isolierte Vorkommen darzustellen.

Die Ergebnisse aus dem Programm werden mit dem größeren Explorationsdatenbestand zusammengeführt, um das geologische Modell zu aktualisieren und die vorrangigen Gebiete zu ermitteln. In Bereichen, in denen bei den Arbeiten an der Oberfläche ein Zielgebiet identifiziert wird, das eine genauere Bewertung rechtfertigt, kann die Durchführung gezielter geophysikalischer Bodenuntersuchungen in Erwägung gezogen werden, um eine bestimmte Fragestellung zum Untergrund zu beantworten, die Geometrie des Ziels genauer zu bestimmen und die Prioritätenreihung möglicher Bohrziele zu unterstützen.

„Vent liefert nach wie vor vielversprechende Ergebnisse und dieses Programm ist ein bewusster, kostengünstiger Schritt, um dieses Potenzial zu erschließen“, so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Northern Discovery. „Durch die Prüfung, ob die ausgeprägtesten Ergebnisse durchgehend sind und mit klaren geologischen Kontrollen in Verbindung stehen, zielen wir darauf ab, unsere Ressourcen auf die Gebiete zu konzentrieren, in denen mit größter Wahrscheinlichkeit eine bedeutende Mineralisierung vorliegt, sodass wir anschließend die vielversprechendsten Ziele zu bohrreifen Zielen weiterentwickeln können. Das Programm bietet die gezielte, kosteneffiziente Möglichkeit, unser Verständnis des Konzessionsgebiets zu verbessern.“