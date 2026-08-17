HIVE Digital Technologies: Q1-Umsatz 79,1 Mio. $, GPU-Cloud-ARR 110 Mio. $
HIVE startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2027: Starkes Wachstum bei Krypto-Umsätzen, HPC-Geschäft und GPU-Cloud-Verträgen trifft auf einen bilanziellen Verlust.
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- HIVE erzielte im Q1 des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 79,1 Mio. US-Dollar – 73,5 % mehr als im Vorjahresquartal und 10,2 % mehr als im Vorquartal.
- Der Umsatz aus digitalen Währungen stieg auf 72,1 Mio. US-Dollar; HIVE produzierte 1.004 Bitcoin, unterstützt durch eine auf 24,0 EH/s erhöhte durchschnittliche Hashrate.
- Der HPC-Umsatz der Tochter BUZZ wuchs auf 7,1 Mio. US-Dollar – 46,7 % mehr im Jahresvergleich und 52,1 % mehr gegenüber dem Vorquartal.
- Der vertraglich vereinbarte GPU-Cloud-ARR erreichte rund 110 Mio. US-Dollar, maßgeblich durch einen dreijährigen KI-Vertrag mit Bell AI Fabric über rund 225 Mio. US-Dollar und 2.304 NVIDIA-GB200-GPUs.
- HIVE verfügt über eine HPC-/KI-ARR-Pipeline von rund 155 Mio. US-Dollar und strebt bis Ende 2026 einen GPU-Cloud-ARR von 200 Mio. US-Dollar sowie bis Ende 2028 rund 700 Mio. US-Dollar HPC-ARR an.
- Trotz eines bereinigten EBITDA von rund 13,4 Mio. US-Dollar und 208,0 Mio. US-Dollar liquiden Mitteln entstand ein GAAP-Nettoverlust von 142,9 Mio. US-Dollar, vor allem wegen einer nicht zahlungswirksamen Rückstellung von 84,7 Mio. US-Dollar im schwedischen Mehrwertsteuerstreit.
Der Kurs von HIVE Digital Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6955EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +14,22 % im Plus.
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