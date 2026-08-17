KI und die Renaissance der Kernkraft! Den Uran-Superzyklus genießen mit Cameco, Purecore Metals, E.ON, Oklo, Nordex und Siemens Energy

In der aktuellen Weltklimadiskussion hat als emissionsarme Grundlast-Energiequelle einen historisch hohen Stellenwert erlangt, da viele Staaten die Klimaziele ohne Kernkraft für unerreichbar halten. Eine wegweisende Bestätigung für diesen Trend liefert der Nuclear Energy Agency Bericht, welcher eine drastische Erhöhung der globalen Nuklearkapazitäten bis zum Jahr 2050 prognostiziert. Die weltweiten vorkommen sind geografisch stark konzentriert, wobei Australien, Kasachstan und Kanada zusammen über mehr als die Hälfte der globalen Ressourcen verfügen. Auf der Angebotsseite drohen jedoch erhebliche Lieferengpässe, da geopolitische Spannungen mit Russland und Exportbeschränkungen in Niger die westlichen Lieferketten massiv destabilisieren. Zudem bremsen langwierige Genehmigungsverfahren und technische Verzögerungen bei Minenerweiterungen eine schnelle Ausweitung der weltweiten förderung.

Vor diesem Hintergrund können sich jene Länder hervorragend positionieren, die über politisch stabile Systeme, strenge Umweltstandards und eine bereits existierende, hochentwickelte Bergbauinfrastruktur verfügen. Besonders Kanada sticht hierbei als verlässlicher Partner für den Westen hervor und erlebt aufgrund seiner strategischen Neuausrichtung einen beispiellosen Boom im Rohstoffsektor. Als das absolute Epizentrum dieses Aufschwungs gilt das kanadische Athabasca-Becken, das für die weltweit höchsten grade und extrem profitable Abbaukapazitäten bekannt ist. Die dort ansässigen Produzenten und Explorer blicken dank langfristiger Abnahmeverträge mit globalen Energiekonzernen auf exzellente Wachstumsaussichten. Investoren sollten nicht mehr zögern, denn der ICE hat den Bahnhof bereits verlassen!