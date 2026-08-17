Nebenwerte
KI und die Renaissance der Kernkraft! Den Uran-Superzyklus genießen mit Cameco, Purecore Metals, E.ON, Oklo, Nordex und Siemens Energy
In der aktuellen Weltklimadiskussion hat als emissionsarme Grundlast-Energiequelle einen historisch hohen Stellenwert erlangt, da viele Staaten die Klimaziele ohne Kernkraft für unerreichbar halten. Eine wegweisende Bestätigung für diesen Trend liefert der Nuclear Energy Agency Bericht, welcher eine drastische Erhöhung der globalen Nuklearkapazitäten bis zum Jahr 2050 prognostiziert. Die weltweiten vorkommen sind geografisch stark konzentriert, wobei Australien, Kasachstan und Kanada zusammen über mehr als die Hälfte der globalen Ressourcen verfügen. Auf der Angebotsseite drohen jedoch erhebliche Lieferengpässe, da geopolitische Spannungen mit Russland und Exportbeschränkungen in Niger die westlichen Lieferketten massiv destabilisieren. Zudem bremsen langwierige Genehmigungsverfahren und technische Verzögerungen bei Minenerweiterungen eine schnelle Ausweitung der weltweiten förderung.
Vor diesem Hintergrund können sich jene Länder hervorragend positionieren, die über politisch stabile Systeme, strenge Umweltstandards und eine bereits existierende, hochentwickelte Bergbauinfrastruktur verfügen. Besonders Kanada sticht hierbei als verlässlicher Partner für den Westen hervor und erlebt aufgrund seiner strategischen Neuausrichtung einen beispiellosen Boom im Rohstoffsektor. Als das absolute Epizentrum dieses Aufschwungs gilt das kanadische Athabasca-Becken, das für die weltweit höchsten grade und extrem profitable Abbaukapazitäten bekannt ist. Die dort ansässigen Produzenten und Explorer blicken dank langfristiger Abnahmeverträge mit globalen Energiekonzernen auf exzellente Wachstumsaussichten. Investoren sollten nicht mehr zögern, denn der ICE hat den Bahnhof bereits verlassen!
Ob KI, Industrie oder Grundlast – Woher soll das viele kommen?
Der weltweite markt wird primär von einer Handvoll dominanter Förderländer geprägt, deren geopolitische Ausrichtung über die westliche Versorgungssicherheit entscheidet. Kasachstan steht als unangefochtener weltweit größter produzent mit 39 % Marktanteil an der Spitze der globalen Rangliste. Für den Westen gilt dieses zentralasiatische Land aufgrund seiner engen wirtschaftlichen und logistischen Verflechtungen mit Russland und China als hochgradig kritisch. Kanada folgt mit 24 % auf dem zweiten Platz und stellt dank seiner politisch stabilen Position den wichtigsten und verlässlichsten Anker für westliche Lieferketten dar. An dritter Stelle rangiert mit 12 % Namibia, dessen wachsende Produktionskapazitäten jedoch zunehmend unter den strategischen Einfluss staatlicher chinesischer Bergbaukonzerne geraten. Das viertplatzierte Australien verfügt zwar mit 8% Produktionsanteil über die weltweit größten bekannten reserven, schränkt seine Exporte jedoch durch extrem strenge nationale Umweltauflagen und politische Debatten ein. Auf den nachfolgenden Plätzen stehen Usbekistan (7%) und Russland (5%) mit zusammen 12 %, sie unterliegen aber strikten Restriktionen und Sanktionen und fallen als Kernbrennstofflieferanten für westliche Reaktoren weg. Russland kontrolliert zudem erhebliche Teile der globalen Konversions- und Anreicherungskapazitäten, was die Kritikalität dieser Lieferkette für westliche Demokratien drastisch verschärft. Schließlich birgt auch das afrikanische Niger trotz relevanter Fördermengen nach jüngsten geopolitischen Verwerfungen akute Ausfallrisiken für europäische Energieversorger. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nur eine konsequente Abkehr von autokratischen Lieferanten und die Fokussierung auf heimische oder alliierte Partner wie Kanada die nukleare Souveränität des Westens langfristig sichern kann.