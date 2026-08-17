🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nicht nur NRW

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wo in Deutschland brennt es?

    Für Sie zusammengefasst
    • Schramberg: Waldbrand auf 15 bis 20 Hektar gelöscht
    • Glutnester werden in Rheinland-Pfalz weiter gesucht
    • Brände im Saarland und Bayern unter Kontrolle
    Nicht nur NRW - Wo in Deutschland brennt es?
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Nicht nur in Nordrhein-Westfalen hat die Feuerwehr dieser Tage wegen Waldbränden sehr viel Arbeit. Ein Überblick über ausgewählte weitere Brandgebiete in Deutschland:

    Baden-Württemberg

    Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen einen größeren Waldbrand an einem steilen Hang nahe Schramberg im Landkreis Rottweil. Hunderte Einsatzkräfte waren am Ort, 80 Fahrzeuge mit dabei. Dann erst konnte die Feuerwehr am frühen Nachmittag Entwarnung geben. Die Flammen am Hang waren zuvor von drei Seiten bekämpft worden. Dadurch sei verhindert worden, dass sich der Brand vor allem in Richtung eines Wohngebiets ausbreiten konnte. Das unwegsame Gelände machte die Löscharbeiten erheblich schwerer. Es brannten rund 15 bis 20 Hektar - eine Fläche von mehr als 20 Fußballfeldern.

    Rheinland-Pfalz

    Nach dem Waldbrand bei Gebhardshain läuft der Einsatz mit der Suche nach möglichen Glutnestern weiter. Es geht den Angaben zufolge um ein zehn Hektar großes Waldgebiet, auf dem es auf vier Hektar gebrannt habe. Bereits am Sonntagabend war der Brand unter Kontrolle gebracht worden, wie der Landkreis Altenkirchen mitteilte. Zuvor waren es bange Stunden in dem Westerwaldort: Die Flammen hatten sich am Sonntagabend bis auf etwa 20 Meter an erste Gebäude herangefressen, bis die Entwarnung kam.

    Nach dem rund 50 Hektar großen Wald- und Wiesenbrand bei Langscheid in Rheinland-Pfalz hat sich die Lage vor Ort weiter entspannt. Mit Hilfe von Wärmebildkameras halten die Einsatzkräfte derzeit nach Stellen Ausschau, an denen noch einzelne Feuer ausbrechen könnten. Die Kontrollmaßnahmen sollen noch mindestens mehrere Stunden, vielleicht sogar einen Tag, andauern.

    Saarland

    Der Waldbrand bei Illingen im Landkreis Neunkirchen ist unter Kontrolle. "Aktuell laufen weiterhin umfangreiche Nachlöscharbeiten im gesamten Einsatzgebiet", erklärte ein Feuerwehrsprecher. Am Morgen waren noch rund 380 Einsatzkräfte vor Ort. Nach den jüngsten Angaben waren inzwischen rund 18 Hektar Wald und Wiesen betroffen. Während des Einsatzes waren neun Einsatzkräfte verletzt worden, drei von ihnen kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

    Bayern

    Der Wald- und Flächenbrand im unterfränkischen Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) ist gelöscht. Das Gebiet wird aber weiterhin kontrolliert. Seit Samstagnachmittag seien rund 1.000 Einsatzkräfte beteiligt gewesen, hieß es von der Feuerwehr. "Insbesondere die Kombination aus großer Hitze, Trockenheit, Wind, schwierigem Gelände und teilweise tief im Waldboden liegenden Brandnestern stellte die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen."/cco/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Nicht nur NRW Wo in Deutschland brennt es? Nicht nur in Nordrhein-Westfalen hat die Feuerwehr dieser Tage wegen Waldbränden sehr viel Arbeit. Ein Überblick über ausgewählte weitere Brandgebiete in Deutschland: Baden-Württemberg Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen einen größeren …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     