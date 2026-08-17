Capital One Financial Aktie heute im Minus (192,40€) - 17.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Capital One Financial Aktie. Mit einer Performance von -2,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,24 %, geht es heute bei der Capital One Financial Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Capital One Financial ist eine US-Bank mit Fokus auf Kreditkarten, Konsumenten- und Autokredite sowie Online-Banking. Stark im US-Kreditkartengeschäft, daten- und technologiegetrieben. Wichtige Wettbewerber: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Discover, American Express. USP: starke Datenanalyse, digitale Plattform, fokussiertes Karten- und Konsumentenkreditmodell.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Capital One Financial in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,10 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Capital One Financial Aktie damit um +6,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Capital One Financial eine negative Entwicklung von -7,21 % erlebt.

Capital One Financial Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,02 % 1 Monat +8,64 % 3 Monate +25,10 % 1 Jahr +6,04 %

Informationen zur Capital One Financial Aktie

Stand: 17.08.2026, 14:44 Uhr

Es gibt 613 Mio. Capital One Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,03 Mrd. € wert.

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Berkshire Hathaway stockt Alphabet um 17 Milliarden US-Dollar auf und macht Google zur drittgrößten Aktienwette. Zugleich werden Bankbeteiligungen reduziert.

Der Dividendenkalender liefert für den heutigen Handelstag neue Ex-Dividenden-Termine. Wir zeigen bis zu 20 Aktien, die heute im Fokus von Dividendenanlegern stehen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. JPMorgan Chase notiert im Minus, mit -0,45 %. Bank of America notiert im Minus, mit -0,43 %. Synchrony Financial legt um +0,29 % zu

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Ob die Capital One Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Capital One Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.