🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCapital One Financial AktievorwärtsNachrichten zu Capital One Financial

    Besonders beachtet!

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Capital One Financial Aktie heute im Minus (192,40€) - 17.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Capital One Financial Aktie bisher Verluste von -2,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Capital One Financial Aktie.

    Besonders beachtet! - Capital One Financial Aktie heute im Minus (192,40€) - 17.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Capital One Financial ist eine US-Bank mit Fokus auf Kreditkarten, Konsumenten- und Autokredite sowie Online-Banking. Stark im US-Kreditkartengeschäft, daten- und technologiegetrieben. Wichtige Wettbewerber: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Discover, American Express. USP: starke Datenanalyse, digitale Plattform, fokussiertes Karten- und Konsumentenkreditmodell.

    Capital One Financial aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Capital One Financial Aktie. Mit einer Performance von -2,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,24 %, geht es heute bei der Capital One Financial Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Capital One Financial in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,10 % bestehen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Capital One Financial Aktie damit um +6,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Capital One Financial eine negative Entwicklung von -7,21 % erlebt.

    Capital One Financial Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,02 %
    1 Monat +8,64 %
    3 Monate +25,10 %
    1 Jahr +6,04 %
    Stand: 17.08.2026, 14:44 Uhr

    Informationen zur Capital One Financial Aktie

    Es gibt 613 Mio. Capital One Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,03 Mrd. € wert.

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 34 / 2026


    Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 34 2026

    Alphabet steigt zur Nummer drei im Berkshire-Portfolio auf


    Berkshire Hathaway stockt Alphabet um 17 Milliarden US-Dollar auf und macht Google zur drittgrößten Aktienwette. Zugleich werden Bankbeteiligungen reduziert.

    Dividendenabschlag voraus: Diese Unternehmen sind betroffen


    Der Dividendenkalender liefert für den heutigen Handelstag neue Ex-Dividenden-Termine. Wir zeigen bis zu 20 Aktien, die heute im Fokus von Dividendenanlegern stehen.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. JPMorgan Chase notiert im Minus, mit -0,45 %. Bank of America notiert im Minus, mit -0,43 %. Synchrony Financial legt um +0,29 % zu

    Capital One Financial Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Capital One Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Capital One Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Capital One Financial

    -2,11 %
    +6,02 %
    +8,64 %
    +25,10 %
    +6,04 %
    +100,00 %
    +28,67 %
    +218,85 %
    +290,26 %
    ISIN:US14040H1059WKN:893413
    Capital One Financial direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Capital One Financial Aktie heute im Minus (192,40€) - 17.08.2026 Am heutigen Handelstag muss die Capital One Financial Aktie bisher Verluste von -2,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Capital One Financial Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     