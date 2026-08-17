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    Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico / Lombardei stärkt ihre ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Lombardei gewinnt 81 neue Investitionsprojekte
    • 2,799 Milliarden Euro und 4788 neue Arbeitsplätze
    • FinTech führt mit 23 Projekten vor der Industrie
    OTS - Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico / Lombardei stärkt ihre ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Lombardei stärkt ihre Rolle als europäisches und internationales Zentrum für Direktinvestitionen aus dem Ausland / Mit der Initiative "Invest in Lombardy" werden 81 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 2,8 Milliarden Euro unterstützt (FOTO)
    Mailand (ots) - Im Jahr 2026 hat die Initiative der Region Lombardei "Invest in Lombardy", die von Guido Guidesi, dem Regionalminister für wirtschaftliche Entwicklung, ins Leben gerufen wurde, 81 neue potenzielle Investitionsprojekte zur Betreuung übernommen. Diese richten sich an ausländische Unternehmen, die an Investitionen in der Lombardei interessiert sind. Diese Projekte werden in den nächsten drei Jahren schätzungsweise 4788 neue Arbeitsplätze schaffen und zu Investitionen in Höhe von 2,799 Milliarden Euro führen.

    Die wichtigsten Herkunftsländer der Investoren sind das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Frankreich, die Schweiz und die Türkei. Nach Branchen betrachtet führt der FinTech-Sektor mit 23 Projekten die Rangliste an, gefolgt von Informations- und Kommunikationstechnologie, Industrie und Life Sciences.

    Zu den angekündigten Investitionen gehört auch die von Nestlé, das rund 560 Millionen Euro in Italien investieren wird, um in Mantua einen neuen integrierten Standort zu errichten, der eine "Nestlé Purina"-Produktionsstätte für Nassfutter für Haustiere und ein Logistikzentrum für verschiedene Marken des Konzerns vereinen wird. Rockwool, ein auf die Herstellung von Steinwolle-Lösungen für die Gebäudedämmung spezialisiertes Unternehmen, hat den Kauf eines rund 40 Hektar großen Industriegeländes in Bertonico (Lodi) abgeschlossen, auf dem das Unternehmen eine Produktionsanlage der neuesten Generation errichten wird, die nach hohen Standards hinsichtlich technologischer Effizienz und ökologischer Nachhaltigkeit konzipiert ist.

    Mit einem Bruttoinlandsprodukt von über 23 % des nationalen BIP und einem Exportanteil von mehr als einem Viertel des italienischen Gesamtvolumens unterstreicht die Region ihre Stellung als eines der wettbewerbsfähigsten Gebiete Europas. Die Lombardei ist außerdem die attraktivste Region in Italien für ausländische Investitionen. Von 2021 bis 2025 wurden dort 448 der insgesamt 1.158 in Italien umgesetzten Projekte durchgeführt, womit der Anteil in den letzten fünf Jahren zwischen 35 % und 45 % der Gesamtzahl in Italien lag.

    Im Zeitraum 2020-2025 wurden im Rahmen der Initiative "Invest in Lombardy" über 1400 ausländische Unternehmen unterstützt, die an Investitionen in der Region interessiert sind.

    "Die Zahlen bestätigen die Spitzenposition der Lombardei bei der Gewinnung ausländischer Investitionen, doch wir dürfen uns auf diesem nationalen Spitzenplatz nicht ausruhen: Wir können und müssen uns weiter verbessern", erklärte Guidesi. "Aus diesem Grund haben wir eine neue Strategie zur Investitionsförderung entwickelt, bei der die Region Lombardei eine immer proaktivere Rolle bei der Erschließung neuer Chancen übernimmt. Parallel dazu haben wir eine neue Industriepolitik entwickelt, die auf Innovations- und Entwicklungszonen basiert", fügte Guidesi hinzu, "ein Instrument, das die Wettbewerbsfähigkeit unserer Regionen stärken und die Lombardei für Investitionen mit hoher Wertschöpfung noch attraktiver machen wird."

    Pressekontakt:

    Luca Checola
    E-Mail: mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
    Tel.: +39 393 435 3338

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175613/6334980 OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico







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