K+S - Aktie schießt in die Höhe - 17.08.2026

Die K+S Aktie notiert aktuell bei 14,910€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,87 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,555 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der K+S Aktie. Nach einem Plus von +0,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 14,910€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der K+S Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,97 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um -0,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von K+S +14,62 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,47 % geändert.

K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,55 % 1 Monat +3,68 % 3 Monate -6,97 % 1 Jahr +14,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.08.2026, 15:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Perspektiven der K+S-Aktie: Befürworter sehen bei einem KGV von etwa 10, stabilen bis steigenden Kalipreisen und dem margenstarken Ausbau des Salzgeschäfts deutliches Aufwärtspotenzial bis 20 Euro oder mehr. Skeptiker verweisen auf steigende Verschuldung, schwachen Cashflow, Dividendenrisiken, Wasserknappheit und Kosten bei Werra 2060. Analystenziele zwischen 10,50 und 20 Euro werden kontrovers diskutiert. Eine BHP-Übernahme gilt als sehr unwahrscheinlich.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber K+S eingestellt.

Informationen zur K+S Aktie

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,66 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.08.2026 / 08:44 CET/CEST …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,04 %. Nutrien notiert im Minus, mit -0,20 %.

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Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.