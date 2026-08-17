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    Nicola Mining schließt mit Red Eye Resources eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung für die Erzförderung und -verarbeitung

    Nicola Mining schließt mit Red Eye Resources eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung für die Erzförderung und -verarbeitung
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    VANCOUVER, B.C., 17. August 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA), (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und die Firma Red Eye Resources Ltd. („Red Eye Resources“) eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung für die Erzförderung und -verarbeitung (die „Vereinbarung“) unterzeichnet haben. Im Rahmen der Vereinbarung besteht für Red Eye Resources die Möglichkeit, geeignetes Roherz zu Nicolas Merritt Mill in der Nähe der Stadt Merritt in British Columbia zur Verarbeitung zu verbringen.

     

    Red Eye Resources ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich auf die Mineralexploration und Projektgenerierung spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Edelmetallprojekten und wird von einem Team mit jahrzehntelanger Bergbau- und Explorationserfahrung in British Columbia unterstützt. Die Vereinbarung konzentriert sich ausschließlich auf Edelmetallprojekte; die im Rahmen der Vereinbarung erzielten Gewinne werden zu gleichen Teilen zwischen Nicola und Red Eye Resources aufgeteilt.

     

    Nicolas Merritt Mill ist der einzige Betrieb in der Provinz British Columbia, der Gold- und Silberroherz von Drittunternehmen aus der gesamten Provinz für die Verarbeitung annehmen darf.

     

    Dank dieser exklusiven Genehmigung ist Nicola in der Lage, mit Projektträgern zusammenzuarbeiten, die nach gut etablierten Infrastruktureinrichtungen für die Erzverarbeitung suchen, ohne die enormen Investitionskosten und langwierigen Genehmigungsverfahren in Kauf nehmen zu müssen, die mit dem Bau einer eigenständigen Verarbeitungsanlage verbunden sind.

     

    Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc., erklärt:

     

    „Mit dieser Vereinbarung vollzieht Nicola einen weiteren Schritt in seiner Strategie, Merritt Mill als zentralen Verarbeitungsbetrieb für Projekte mit hochgradigen Edelmetallvorkommen in ganz British Columbia zu nutzen. Red Eye Resources steht beispielhaft für ein aufstrebendes und wichtiges Geschäftssegment in der Bergbaubranche der Provinz: erfahrene und fachkompetente private Betreiber, die sich dem Ausbau von Projekten widmen, bei denen sich der Kapitalaufwand für eine eigene Verarbeitungsinfrastruktur vermutlich nicht rechnet.

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