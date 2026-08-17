Norsemont beruft Ariel Tepperman in sein Board

Vancouver, B.C., 17. August 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQX: NRRSF, FWB: LXZ1) („Norsemont“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Herr Ariel Tepperman mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors des Unternehmens berufen wird.

Herr Tepperman lebt im Vereinigten Königreich und verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Bereich Corporate Finance. Dazu zählen unter anderem Beratungsleistungen im Rahmen von Fusionen und Übernahmen (M&A), Kapitalbeschaffungsinitiativen sowie die Beratung der Führungsteams und Boards of Directors in strategischen Fragen. Der Experte hat mit Unternehmen zusammengearbeitet, die in der Förderung und Exploration von Edel- und Basismetallen, kritischen Mineralien sowie Massengütern tätig waren.

Ariel ist derzeit Head of Advisory bei der international tätigen Private-Investment- und Beratungsfirma Lionhead Capital, die über umfangreiche Branchenkenntnisse verfügt und sich in erster Linie auf alternative Investments in den Bereichen natürliche Rohstoffe, Immobilien und Private Equity konzentriert. Der Experte war zuvor Head of Metals and Mining bei der Firma Gneiss Energy. Davor bekleidete er Führungspositionen bei NRG Capital Partners, Macquarie Capital und RBC Capital Markets.

Ariel absolvierte sein Wirtschaftsstudium mit Spezialisierung auf Finanzen und Wirtschaft an der University of Toronto mit einem Bachelor-of-Commerce-Diplom (High Distinction).

Kommentar der Unternehmensführung

CEO Marc Levy erklärt:

„Während wir unser erstklassiges Bergbauteam mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung von Großprojekten weiter ausbauen, werden Ariels umfassende Expertise im Bereich der Kapitalmärkte und seine bedeutende Erfahrung im Bergbausektor eine wertvolle Bereicherung für das Unternehmen und für die Weiterentwicklung von Choquelimpie in Richtung Produktion darstellen. Sein weitreichendes Netzwerk und seine Erfahrung in Europa werden uns bei der Ausweitung unserer Marktpräsenz helfen. Wir freuen uns sehr, ihn im Board of Directors begrüßen zu dürfen und sind gespannt auf seine Beiträge.“