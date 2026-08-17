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    Börse Stuttgart

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    Applied Materials übertrifft Erwartungen - Aktie fällt

    Für Sie zusammengefasst
    • Applied Materials übertrifft Prognosen, Aktie fällt
    • Umsatz steigt um 25 Prozent auf 9,12 Milliarden Dollar
    • KI-Nachfrage treibt Wachstum, China birgt Exportrisiken
    Börse Stuttgart - Applied Materials übertrifft Erwartungen - Aktie fällt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Täglicher Marktbericht Börse Stuttgart 17.08.2026 | 12:45 Uhr Erstellt von: Richard Dittrich Applied Materials übertrifft Erwartungen - Aktie fällt Applied Materials (WKN 865177) hat am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss den höchsten Quartalsumsatz seiner Firmengeschichte vorgelegt. Der Halbleiterausrüster, dessen Maschinen für die Chipfertigung weltweit eingesetzt werden, steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal auf 9,12 Milliarden Dollar - nach 7,91 Milliarden im Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 25 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 3,50 Dollar, ein Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut dem Finanzdienst MarketBeat im Schnitt mit 8,99 Milliarden Dollar Umsatz und 3,39 Dollar Gewinn gerechnet. Die Aktie gab am Freitag an der Nasdaq dennoch 5,1 Prozent nach. Marktbeobachter führten den Rückgang laut der Finanz und Wirtschaft auf die Bewertung - das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt bei über 50 - und auf Gewinnmitnahmen zurück. Seit dem Tief im September vergangenen Jahres hatte der Kurs mehr als 200 Prozent zugelegt. Vom Jahreshoch bei 739,67 Dollar Ende Juni ist die Aktie allerdings rund 30 Prozent entfernt. Vorstandschef Gary Dickerson führte das Wachstum nach eigenen Angaben auf die steigende Nachfrage durch Künstliche Intelligenz zurück: Chipfabriken investierten in neue Fertigungstechnik, um leistungsfähigere KI-Prozessoren herzustellen. Davon profitiert Applied Materials als Zulieferer. Für das laufende vierte Geschäftsquartal stellte das Unternehmen einen Umsatz von rund 10,25 Milliarden Dollar in Aussicht. An der Börse Stuttgart notierte die Aktie am Montagmittag bei 443,95 Euro, nach 436,70 Euro zum Freitagsschluss. Der DAX notierte zur gleichen Zeit bei rund 26.440 Punkten, nahezu unverändert zum Freitagsschluss. 28 Prozent des Umsatzes entfallen auf China - dort könnten mögliche Exportbeschränkungen das Geschäft treffen. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Börse Stuttgart Group 2026.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Applied Materials Aktie

    Die Applied Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 449 auf Tradegate (17. August 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Applied Materials Aktie um -5,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 360,89 Mrd..

    Applied Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.






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