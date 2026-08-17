Huthi-Angriffe auf Stellungen nahe Jemens Küste

SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi im Jemen haben jemenitischen Armeekreisen zufolge erneut Ziele in der Nähe der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab angegriffen. Die mit dem Iran verbündete Miliz habe fünf ballistische Raketen auf Stellungen der international anerkannten jemenitischen Regierung gefeuert, hieß es weiter. Um welche Ziele es sich dabei genau handelte, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Es war den Angaben zufolge zunächst unklar, ob es dabei Schäden oder Opfer gab.

Der von der Miliz kontrollierte Fernsehsender Al-Massirah meldete, die Huthi hätten militärische Schiffe im Roten Meer mit Raketen beschossen. Ziel seien ein saudi-arabisches Landungsschiff und vier Begleitboote vor der Küste der jemenitischen Hafenstadt Mokka gewesen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Aus Saudi-Arabien gab es zunächst keine Stellungnahme dazu.