Premier American Uranium identifiziert bei laufenden Bohrungen in Kaycee, Wyoming, mehrere mineralisierte Uran-Trends

TORONTO, 17. August 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-amer ... – freut sich, vielversprechende Zwischenergebnisse aus seinem laufenden Explorationsbohrprogramm 2026 mit einer Gesamtlänge von 100.000 Fuß im vollständig unternehmenseigenen Kaycee-Projekt („Kaycee“ oder das „Projekt“) im Powder River Basin in Wyoming bekannt zu geben. Seit Beginn der Bohrungen Anfang Mai wurden in den Zielgebieten Rustler und Outpost 50 konventionelle Rotationsbohrungen mit Bohrspülung über insgesamt 41.960 Fuß abgeschlossen, was etwa 42 % des geplanten 100.000-Fuß-Programms entspricht (Abbildung 1).

Highlights des Programms 2026

- Uranmineralisierung im gesamten Rustler-Gebiet: Dreizehn der 22 im Zielgebiet Rustler gebohrten Bohrlöcher (Bohrlöcher RT26-082 bis RT26-104) durchteuften eine Uranmineralisierung mit Gehalten von 0,02 % eU₃O₈ oder höher (Tabelle 1). Insbesondere durchteufte die Bohrung RT26-085 einen Abschnitt von 3,5 ft mit einem Gehalt von 0,135 % eU₃O₈, einschließlich eines Abschnitts von 2 ft mit einem Gehalt von 0,204 % eU₃O₈, was das Vorhandensein einer Uranmineralisierung innerhalb des Systems bestätigt.

- Zwei unterschiedliche mineralisierte Sandsteineinheiten bei Rustler identifiziert: Die Bohrungen haben eine Uranmineralisierung innerhalb zweier separater Sandsteineinheiten in der unteren Wasatch-Formation bestätigt, der wichtigsten Wirtsformation für Uranlagerstätten im angrenzenden Bergbaugebiet Pumpkin Buttes. In beiden Sandsteineinheiten wurde eine Uranmineralisierung aufgeschlossen, und die Ergebnisse der geophysikalischen Gammastrahlen-Bohrlochmessungen deuten auf mögliche übereinanderliegende Rollfronten in der oberen Einheit hin. Die Oxidationszustände der beiden Sandstein-Einheiten deuten darauf hin, dass die beiden mineralisierten Systeme voneinander unabhängig sind, wobei die Redox-Grenze in der unteren Sandstein-Einheit deutlich östlich der Redox-Grenze in der oberen Sandstein-Einheit liegt, was mehrere vielversprechende Trends für die weitere Exploration bietet (Abbildung 2).

- Weitere Uranmineralisierungen bei Outpost: In sieben der 27 abgeschlossenen Bohrlöcher (Bohrlöcher LT26-074 bis LT26-100) am Zielgebiet Outpost wurden Uranmineralisierungen mit einem Gehalt von 0,02 % eU₃O₈ oder höher festgestellt (Tabelle 1 und Abbildung 3).

- Ein sich weiterentwickelndes geologisches Modell als Leitfaden für die laufenden Bohrungen: Die kombinierten Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 bei Rustler liefern ein zunehmend detailliertes Bild der Geometrie der unterirdischen Kanäle und der damit verbundenen mineralisierten Trends. Radiometrische Untersuchungsergebnisse und geophysikalische Bohrlochdaten werden in Echtzeit einbezogen, um das geologische Modell zu verfeinern und die Auswahl der nachfolgenden Bohrstandorte zu steuern.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: „Wir verzeichnen gute Erfolge bei unserem Programm 2026 in Kaycee, wobei fast die Hälfte der geplanten 100.000 Fuß Bohrungen nun abgeschlossen ist. Angesichts von etwa 430 Meilen interpretierter Rollfronten glauben wir, dass wir gerade erst damit beginnen, das Potenzial dieses großen mineralisierten Systems zu erschließen. Die diesjährigen Bohrungen konzentrieren sich darauf, dieses Potenzial systematisch zu erproben, die Ausdehnung der Mineralisierung in den Zielgebieten zu ermitteln und die Gebiete mit dem größten Potenzial für den Aufbau von Pfund zu identifizieren. Die Ergebnisse bei Rustler sind besonders ermutigend: Dort wurde eine Mineralisierung in zwei unterschiedlichen Sandstein-Einheiten identifiziert, und es gibt Hinweise auf potenziell übereinanderliegende Rollfronten. Während wir die Bohrungen fortsetzen, ist es unser Ziel, diese mineralisierten Trends weiter zu verfolgen und das geologische Verständnis aufzubauen, das erforderlich ist, um letztendlich eine bedeutende Uranressource bei Kaycee zu definieren.“

Tabelle 1. Bedeutende Abschnitte bei Kaycee 2026

Bohrloch Abschnitt Ab (ft) Bis (ft) Mächtigkeit (ft) eU308 % LT26-074 durchschritten 214,5 215,5 1 0,052 und 798,5 800,5 2 0,036 LT26-076 durchschritten 802 805 3 0,022 einschließlich 803 804,5 1,5 0,03 LT26-077 durchschritten 792,5 794,5 2 0,073 einschließlich 793 793,5 0,5 0,101 LT26-078 durchschritten 748 749 1 0,029 LT26-079 durchschritten 771,5 772,5 1 0,022 und 787 789 2 0,027 LT26-083 durchschritten 773 774 1 0,026 LT26-086 durchschritten 793 793,5 0,5 0,026 RT26-082 durchschritten 374 378,5 4,5 0,034 RT26-083 durchschritten 374,5 375 0,5 0,02 und 380 382 2 0,046 RT26-085 durchschritten 408 411,5 3,5 0,135 einschließlich 408,5 410,5 2 0,204 RT26-089 durchschritten 393 395 2 0,047 einschließlich 393,5 394 0,5 0,07 und 444,5 446,5 2 0,022 einschließlich 445 446,5 1,5 0,025 und 662,5 663,5 1 0,023 und 671 672,5 1,5 0,027 und 675 676 1 0,023 RT26-090 durchschritten 381,5 386,5 5 0,03 einschließlich 382,5 386 3,5 0,038 RT26-092 durchschritten 674,5 678 3,5 0,064 einschließlich 675,5 676,5 1 0,11 RT26-093 durchschritten 433 435 2 0,018 einschließlich 434 434,5 0,5 0,02 RT26-094 durchschritten 431 435,5 4,5 0,043 einschließlich 431,5 433,5 2 0,068 einschließlich 432 432,5 0,5 0,103 RT26-096 durchschritten 673 677 4 0,032 einschließlich 674 676 2 0,037 RT26-101 durchschritten 379 381 2 0,033 RT26-102 durchschritten 423 424,5 1,5 0,021 RT26-103 durchschritten 426 427,5 1,5 0,029 und 434,5 435,5 1 0,023 RT26-104 durchschritten 389,5 391 1,5 0,029 und 392 396 4 0,041 einschließlich 395 395,5 0,5 0,068

Anmerkungen: Die hier gemeldeten Bohrlöcher stießen auf Uranmineralisierungen mit einem Cutoff-Gehalt von mindestens 0,02 % eU₃O₈. Alle Gehalte wurden anhand von Gammastrahlenmessungen berechnet, die von Hawkins CBM Logging aus Casper, Wyoming, durchgeführt wurden, einem vom Unternehmen unabhängigen Unternehmen. Die geophysikalischen Ergebnisse basieren auf dem äquivalenten Uran (eU₃O₈) der Gammastrahlen-Sonden, die in der Testanlage des Energieministeriums in Casper, Wyoming, kalibriert wurden. Die angegebenen Urangehalte wurden anhand von Gammastrahlen-Logdaten berechnet, und es handelt sich um „äquivalente“ („e“) Gehalte in U₃O₈-Prozent. eU₃O₈ ist ein Maß für die Gamma-Intensität eines Zerfallsprodukts von Uran und stellt keine direkte Messung des Urans dar. Es wurden keine Korrekturen für radiometrisches Ungleichgewicht vorgenommen. Zahlreiche Vergleiche von eU₃O₈-Werten und chemischen Analysen von PRB-Kernproben deuten darauf hin, dass eU₃O₈ ein angemessener Indikator für den tatsächlichen Urangehalt ist. Alle Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet, und die geologischen Einheiten, in denen die Uranmineralisierung vorkommt, verlaufen im Allgemeinen sehr flach, sodass die angegebenen Mächtigkeiten den tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen.

Abbildung 1. Wichtigste Ziele des Kaycee-Projekts im Jahr 2026

Abbildung 2. Bohrlöcher „Rustler 2026“

Abbildung 3. Bohrlöcher bei Outpost 2026

Kaycee-Projekt

Das Kaycee-Projekt im Powder River Basin (PRB) in Wyoming umfasst Mineralrechte auf einer Fläche von über 42 Quadratmeilen entlang eines 36 Meilen langen mineralisierten Trends, der mehr als 110 Meilen identifizierte Rollfronten beherbergt (Abbildung 4). Das Projekt gilt als das einzige im PRB, bei dem alle drei bekannten, historisch produktiven Sandsteinformationen (Wasatch, Fort Union und Lance) mineralisiert und potenziell für die ISR-Gewinnung zugänglich sind. Das Projekt stellt das größte Grassroots-ISR-Explorationsprojekt in den Vereinigten Staaten dar, bei dem seit 2023 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 400.000 ft durchgeführt wurden.

PUR verfügt über eines der stärksten Explorationsportfolios in Wyoming und kombiniert sein Cyclone-Projekt im Great Divide Basin mit dem Kaycee-Projekt, um eines der größten laufenden Bohrprogramme im Bundesstaat voranzutreiben und seine Präsenz in den beiden wichtigsten für den ISR-Abbau geeigneten Uranregionen des Bundesstaates erheblich auszubauen.

Abbildung 4. Das Explorationsportfolio von PUR in Wyoming mit Hervorhebung des Kaycee-Projekts im Powder River Basin und des Cyclone-Projekts im Great Divide Basin. Bei beiden Projekten finden derzeit aktive Explorationsarbeiten statt.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration bei PUR, geprüft und genehmigt, die eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Frau Brown hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, auf denen die hierin enthaltenen Informationen basieren.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse stammen aus konventionellen Rotationsbohrungen mit Bohrschlamm sowie aus kontinuierlich aufgezeichneten geophysikalischen Messwerten (Gammastrahlung, Spontankraft und Einpunkt-Widerstandsmessung) einer geophysikalischen Bohrlochsonde. Die mineralisierten Zonen verlaufen flach, während die einzelnen Bohrlöcher vertikal ausgerichtet sind; die in dieser Pressemitteilung angegebenen Mächtigkeiten gelten als tatsächliche Mächtigkeiten. Die gemeldeten Mineralisierungsgehalte wurden anhand der Gammastrahlen-Log-Daten nach einem Verfahren berechnet, das erstmals in den frühen 1960er Jahren entwickelt wurde und in der Uranindustrie gängige Praxis ist. Die geophysikalische Bohrlochmessung wurde von Century Geophysics aus Tulsa, Oklahoma, durchgeführt, einem sehr erfahrenen und kompetenten geophysikalischen Dienstleister mit einer langjährigen Tradition bei der Bereitstellung zuverlässiger und genauer Daten.

Weitere Informationen zum Kaycee-Projekt des Unternehmens, einschließlich der während des Arbeitsprogramms angewandten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen, sind dem „Technischen Bericht gemäß NI 43-101 zum Kaycee-Uranprojekt, Johnson County, Wyoming, USA“ vom 21. September 2025 zu entnehmen, der im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming durchgeführt werden.

Mit der Unterstützung strategischer Partner wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und weiterer führender institutioneller Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen sowie Explorations- und Erschließungszielen mit hoher Priorität basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie auf Uran ausgerichtete Fusionen und Übernahmen ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

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In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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Die Premier American Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,07 % und einem Kurs von 0,356EUR auf Tradegate (17. August 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.