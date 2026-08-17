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    Pyrum: Partnergeschäft nimmt Fahrt auf

    Bei Pyrum konkretisiert sich die angekündigte Expansion zunehmend. Nachdem das Unternehmen bislang vor allem in den Ausbau der eigenen Recyclingkapazitäten investiert hat, steht nun auch das Geschäft mit Partneranlagen vor dem Übergang in die Realisierungsphase. Erstmals wurde ein verbindlicher Anlagenkaufvertrag für ein gemeinsam mit Dritten umgesetztes Werk abgeschlossen.

    Dabei handelt es sich um eine geplante Produktionsstätte in Tschechien, für die Pyrum die wesentlichen Anlagenkomponenten liefern und die einzelnen Module zu einem Gesamtwerk integrieren wird. Der Produktionsstart ist für das Frühjahr 2028 vorgesehen. Für Pyrum hat der Auftrag über das einzelne Projekt hinaus Bedeutung: Werke mit Partnern, an denen das Unternehmen üblicherweise nur eine Minderheitsbeteiligung hält, sollen neben den eigenen Standorten zu einem wichtigen Baustein der Wachstumsstrategie werden. Weitere Vorhaben sind bereits weit fortgeschritten. Dazu zählen unter anderem die Kooperationen mit UNITANK und VTTI sowie das geplante Werk in Griechenland.

    Damit nimmt der Ausbau des Geschäftsmodells an mehreren Stellen gleichzeitig Fahrt auf. Die entscheidende kurzfristige Nachricht steht allerdings noch aus. Im Stammwerk wird derzeit die Mahl- und Pelletieranlage umgebaut, um den bislang zu niedrigen Output bei den Carbon-Black-Pellets auf das vorgesehene Niveau zu bringen. Die Qualität des Produkts wurde bereits bestätigt, und mit Continental, Schwalbe und zuletzt Pirelli konnten namhafte Reifenhersteller als Abnehmer gewonnen werden.

    Die Aktie hat sich von ihren Tiefständen inzwischen spürbar erholt. Gelingt Pyrum wie angekündigt im dritten Quartal auch der Hochlauf der Pelletproduktion, würde damit ein zentraler operativer Engpass beseitigt. Zusammen mit dem jetzt beginnenden Hochlauf der Partnerprojekte könnte das der bereits gestarteten Neubewertung zusätzlichen Schub verleihen.

    (aktien-global.de, erstellt 17.08.26, 13:53 Uhr, veröffentlicht 17.08.26, 15:46 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 27,40EUR auf Tradegate (17. August 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.




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