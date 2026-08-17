Constellation Brands (A) Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 17.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Constellation Brands (A) Aktie. Mit einer Performance von -4,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Constellation Brands (A) ist ein führender US-Getränkehersteller mit Fokus auf Bier, Wein und Spirituosen (u.a. Corona, Modelo, Robert Mondavi). Zweck: Markenaufbau und -vertrieb alkoholischer Getränke v.a. in Nordamerika. Starke Marktstellung im Premium- und Importbiersegment. Wichtige Konkurrenten: AB InBev, Heineken, Diageo, Pernod Ricard. USP: starke mexikanische Biermarken, Premium-Fokus, breite Distributionsmacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Constellation Brands (A) Verluste von -1,23 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Brands (A) Aktie damit um +2,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,12 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Constellation Brands (A) +2,38 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

Constellation Brands (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,56 % 1 Monat +2,12 % 3 Monate -1,23 % 1 Jahr -16,55 %

Informationen zur Constellation Brands (A) Aktie

Stand: 17.08.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 171 Mio. Constellation Brands (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,64 Mrd.EUR € wert.

Berkshire Hathaway stockt Alphabet um 17 Milliarden US-Dollar auf und macht Google zur drittgrößten Aktienwette. Zugleich werden Bankbeteiligungen reduziert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Diageo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,42 %. Heineken notiert im Minus, mit -1,60 %. Pernod Ricard notiert im Minus, mit -1,16 %. Brown-Forman Registered (B) verliert -3,50 % Anheuser-Busch InBev notiert im Minus, mit -2,55 %.

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Ob die Constellation Brands (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Brands (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.