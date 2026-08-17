Börsenstart USA - 17.08. - US Tech 100 stark +0,32 %

Der US 30 steht bei 53.565,84 PKT und verliert bisher -0,29 %.

Top-Werte: Caterpillar +1,52 %, Cisco Systems +0,96 %, Goldman Sachs Group +0,84 %, NVIDIA +0,46 %, JPMorgan Chase +0,42 %

Flop-Werte: Salesforce -3,54 %, Nike (B) -2,69 %, McDonald's -2,42 %, Microsoft -2,39 %, IBM -2,38 %

Der US Tech 100 steht bei 30.135,45 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +7,37 %, Western Digital +7,14 %, Marvell Technology +5,97 %, Astera Labs +5,41 %, SpaceX +5,14 %

Flop-Werte: Datadog Registered (A) -3,82 %, Adobe -3,75 %, Shopify -3,30 %, Thomson Reuters -3,23 %, Autodesk -3,05 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:24) bei 7.775,95 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +7,37 %, Western Digital +7,14 %, Coherent +5,28 %, Applied Materials +4,76 %, Micron Technology +4,58 %

Flop-Werte: Constellation Brands (A) -4,99 %, Gartner -4,32 %, Molson Coors Beverage Registered (B) -4,11 %, CoStar Group -3,86 %, Datadog Registered (A) -3,82 %

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