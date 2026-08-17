GESCO: Das war der Startschuss

Denn nach einem noch recht verhaltenen Jahresauftakt mit einem minimalen Umsatzrückgang und einem im Vorjahresvergleich deutlich erhöhten, aber absolut mit 2,8 Mio. Euro doch noch niedrigen Gewinn, hat die Entwicklung im zweiten Quartal kräftig Fahrt aufgenommen. Der Umsatz hat sich um rund ein Zehntel auf knapp 128 Mio. Euro erhöht und das Ergebnis lag mit 5,1 Mio. Euro um satte 100 Prozent über dem Vorjahr.

Noch Ende Juli dümpelte die GESCO -Aktie in der Nähe der Tiefstände der letzten Jahre herum. Doch seitdem geht es aufwärts, und die Erholungsbewegung wurde von den jüngsten Zahlen der Beteiligungsgesellschaft unterstützt.

Damit werden die Jahresziele realistischer, die ein Umsatzwachstum um 4 bis 7 Prozent auf 515 bis 530 Mio. Euro und ein Gewinnwachstum um ca. 50 bis 100 Prozent auf 15 bis 20 Mio. Euro vorsehen. Denn das zweite Halbjahr von GESCO ist in der Regel saisonal stärker als die ersten sechs Monate, da mehrere Konzerntöchter aus dem Maschinen- und Anlagenbau dann Anlagen ausliefern, die üblicherweise in den ersten Monaten des Jahres bestellt werden. Vor diesem Hintergrund ist auch der Auftragseingang erfreulich, der im ersten Halbjahr sogar um 13 Prozent auf 272 Mio. Euro verbessert wurde.

Das sorgt für gute Aussichten, auch für die Aktie. Die scheint auch nach der jüngsten Kurserholung aus unserer Sicht bei weitem nicht ausgereizt. Denn bei einem Kurs von aktuell 14,75 Euro beträgt das KGV in der Mitte der Prognosespanne lediglich 8,7 und ist damit immer noch günstig.

(aktien-global.de, erstellt 17.08.26, 15:48 Uhr, veröffentlicht 17.08.26, 15:58 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 14,90EUR auf Tradegate (17. August 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.

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