KI-Hoffnung trifft Öl-Sorgen: Märkte schwanken, Öl und Gold steigen

Auftrieb erhielten Tech-Werte vor allem durch kursierende Berichte über einen massiven Umsatzsprung beim KI-Unternehmen Anthropic im zweiten Quartal auf mehr als 11,5 Milliarden US-Dollar. In der Folge legten Chipaktien wie Micron Technology um mehr als vier Prozent zu, und auch Schwergewichte wie Broadcom und Nvidia verbuchten Kursgewinne.

Der S&P 500 zeigte sich am Montag zuletzt (Stand: 16:15 Uhr) weitgehend unverändert, da der anhaltende KI-Optimismus der Anleger durch neue geopolitische Spannungen im Nahen Osten gebremst wurde. Während der breite Index um die Nulllinie pendelte und der Dow Jones Industrial Average um 0,2 Prozent nachgab, tendierte der technologielastige Nasdaq Composite minimal fester.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf der Kehrseite sorgten Aussagen eines hochrangigen iranischen Vertreters, wonach das Land bei einem Scheitern der Diplomatie mit den USA zu einer offensiven Haltung übergehen werde, für steigende Ölpreise und Dämpfung am Aktienmarkt. Die US-Rohölsorte West Texas Intermediate verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 82,60 US-Dollar pro Barrel, während die internationale Referenzsorte Brent um 0,4 Prozent auf rund 88,90 US-Dollar zulegte. Trotz der geopolitischen Unwägbarkeiten und der anhaltenden Diskussionen um die KI-Bewertungen blicken die US-Märkte auf eine starke Phase mit neuen Allzeithochs zurück. Zudem haben enttäuschende Einzelhandelsdaten und eine milde Inflation die Markterwartungen einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve im kommenden Monat deutlich gedämpft. Das Edelmetall Gold behauptet seine Stärke als sicherer Hafen und baut nach einem Plus von 0,8 Prozent in der Vorwoche die Gewinne am Montag um 0,6 Prozent aus auf 4.461 US-Dollar je Unze.

Nach der jüngsten Zahlenflut verlangsamt sich das Unternehmenstempo in dieser Woche etwas, jedoch stehen wichtige US-Verbrauchersignale sowie geldpolitische Einblicke an. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung, die sogenannten FOMC Minutes. Am Donnerstag folgt der Quartalsbericht von Walmart als wichtiger Gradmesser für die Kauflust der US-Verbraucher im aktuellen Wirtschaftsumfeld, ergänzt durch die Zahlen der Bau- und Heimwerkermärkte Home Depot, Target und Lowe's im Wochenverlauf. Zum Ende der Handelswoche richten sich die Blicke am Freitag auf die vorläufigen S&P Global Einkaufsmanagerindizes für Europa und die USA.

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Die europäischen Leitindizes fanden ebenfalls keine klare Linie. Der deutsche Aktienmarkt pendelte zuletzt um den Schlussstand der Vorwoche bei aktuell 26.411 Punkten, nachdem er vier Wochen in Folge Gewinne verbucht hat. Der marktbreite Stoxx 600 war ebenfalls minimal schwächer. Größte DAX-Gewinner sind Siemens Energy, Rheinmetall und die Deutsche Börse. Am unteren Ende der Kursliste befinden sich Zalando, Adidas und Beiersdorf.

Die asiatischen Börsen zeigen zu Wochenbeginn ein gemischtes Bild. Der japanische Nikkei 225 tendierte trotz schwächeren BIP-Daten 0,7 Prozent höher. Die Wirtschaft Japans ist im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um lediglich 1,1 Prozent gewachsen, statt erwarteter 2,0 Prozent.

Der Hang Seng Index in Hongkong legte kräftig um 1,3 Prozent zu, während der CSI 300 der Festlandbörsen um 1,6 Prozent stieg. Die Finanzmärkte in Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Am Devisenmarkt belastet die Erwartung einer vorsichtigen US-Notenbank den Greenback. Der Euro steigt um 0,3 Prozent auf rund 1,16 US-Dollar und notiert damit nahe seinem Zwei-Monats-Hoch. Der japanische Yen konnte sich wieder leicht erholen und handelt bei etwa 159,15 Yen je US-Dollar. Damit bleibt aber der Druck auf die Bank of Japan, ihre Geldpolitik im Herbst weiter zu normalisieren.

Der Kryptomarkt spiegelt unterdessen das abwartende Sentiment des breiteren Risikomarktes wider. Nach den jüngsten Rekorden an den Aktienmärkten steigt der Bitcoin im Fahrwasser der makroökonomischen Zinserwartungen vor der Veröffentlichung der US-Notenbankprotokolle um 0,8 Prozent auf 63.617 US-Dollar, während es für Ethereum um 0,8 Prozent aufwärts geht.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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